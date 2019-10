Han er Trudeaus største konkurrent

– Mange mener han forsøker å sitte på to stoler samtidig. At han både vil verne om klimaet og holde seg inne med oljeindustrien – to interesser som selvfølgelig krasjer med hverandre, sier Lena Karlsson.

Libya-skandale

Trudeaus løfter om åpenhet har også mistet troverdighet ettersom han selv er blitt anklaget for å hindre rettens gang. I fjor oppga den tidligere justisministeren Jody Wilson-Raybould at hun var blitt presset av statsministerens stab til ikke å tiltale selskapet SNC-Lavalin, som var mistenkt for korrupsjon i Libya.

Det er ventet at valget blir et svært jevnt løp mellom de liberale og den konservative hovedkonkurrenten, mens sosialdemokratiske NDP og De grønne kniver om tredjeplassen. En måling fra Campaign Research viser dessuten at Jagmeet Singh nyter den høyeste tilliten av samtlige partiledere.

Hans rake, rolige og ikke-konfronterende måte å håndtere sensitive spørsmål på har imponert mange, ifølge Karlsson.