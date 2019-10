Fremskrittspartiet har så langt stått beinhardt på at de såkalte IS-mødrene ikke skal få konsulær hjelp til å komme seg hjem til Norge.

Men hvis påtalemyndigheten fremmer en begjæring om utlevering av IS-fanger fra Syria, vil regjeringen ikke blande seg inn. Det er det krystallklare budskapet fra justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Jeg kommer ikke til å overstyre påtalemyndigheten i et utleveringsspørsmål, sier Kallmyr til NTB.

Ny situasjon på bakken

Kallmyrs budskap er at påtalemyndigheten skal være uavhengig av politisk styring.

Han vil derfor ikke gi noe råd til påtalemyndigheten om hvordan spørsmålet om utlevering skal vurderes.

Men hvis forholdene endrer seg på bakken i Syria og faren øker for at IS-fanger skal unnslippe, er det ifølge Kallmyr bare «naturlig» at påtalemyndigheten vurderer om dette gjør det mer aktuelt med en internasjonal etterlysning eller utleveringsbegjæring.

Bakteppet er Tyrkias offensiv nord i Syria, som de siste dagene har skapt stor bekymring for at IS-medlemmer kan rømme fra kurdisk fangenskap i området.

Flere norske IS-medlemmer sitter internert i de kurdiske leirene.

Splittelse i regjeringen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at det alt i alt fins rundt 20 nordmenn med tilknytning til ekstremistgruppen IS i konfliktområdene i og rundt Syria. Ti av disse er kvinner. Men det er usikkert om alle de 20 nordmennene fortsatt er i live.

I tillegg anslås det at det fins rundt 35 barn i regionen med norsk far eller mor.

Spørsmålet om hva som skal skje med nordmennene, har splittet regjeringen.

KrF og Venstre har tatt til orde for å hente barna hjem sammen med sine mødre. Men det har Frp ikke vært villig til å godta.

– Vi kan akseptere at barna kommer hjem. De har ikke gjort noe galt. Men det har vært Fremskrittspartiets linje at mødrene som har vært der, ikke aktivt skal hentes hjem, sier Kallmyr til NTB.

Ingen begjæringer så langt

Kallmyr har ingen kommentar til om Fremskrittspartiets standpunkt kan bli revurdert som følge av situasjonen som nå har oppstått.

Så langt har det heller ikke kommet noen utleveringsbegjæringer fra påtalemyndigheten. Men i alt 14 av nordmennene i området er internasjonalt etterlyst.

Advokat Nils Christian Nordhus, som representerer en terrorsiktet tobarnsmor i al-Hol-leiren i Syria, ba i forrige uke Oslo tingrett om å pålegge myndighetene å kreve kvinnen utlevert. Oslo tingrett avviste begjæringen, og Nordhus har anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Den formelle prosedyren for utlevering av nordmenn fra utlandet er at påtalemyndigheten må fremme en utleveringsbegjæring til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det blir deretter opp til departementet å sende begjæringen videre til landet personen skal utleveres fra.