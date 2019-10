En mann i midten av 20-åra er pågrepet i Tønsberg mistenkt for trusler med machete mot to personer og innbrudd hos en bekjent i Sandefjord natt til torsdag.



Sør-Øst politidistrikt meldte om pågripelsen klokka 1.45.

– Vi fikk meldingen fra en person som observerte det som så ut som et innbruddsforsøk i Sandefjord rundt klokka 0.15. Han så en mann ta seg inn i leiligheten via et vindu, deretter gikk han ut døra, så det har skjedd et innbrudd. Melder så at han hadde en machete i hånden, og ropte til ham, og mistenkte har da truet ham også, før han satte seg i en bil og forlot stedet, forklarer oppdragsleder Christian Prytz i politiet til NTB.

Politiets patruljer på vei ut av Tønsberg så bilen med mistenkte og to andre personer på vei inn til Tønsberg, og snudde og kjørte etter dem.

– Mann i midten av 20-åra ble pågrepet i Tønsberg klokka 0.40. Han er bekjent av mannen som bor på adressen der innbruddet ble begått. Begge er kjent for politiet fra før. Siktede var i besittelse av en machete da han ble pågrepet. Både melder og mannen på adressen har forklart at siktede brukte denne til å true med, sier Prytz.

Siktede er ikke avhørt ennå. Ingen er skadd, og det ble ikke stjålet noe mer enn en sparkesykkel i under innbruddet.