Verdensmester Emil Bergquist Pedersen er nominert til prisen «Rookie of the year» under årets Esport-awards.

– Det er utrolig gøy å være nominert. Jeg er veldig positivt overrasket over å være en av de åtte som står igjen. Det føles som en seier i seg selv, sier Bergquist Pedersen til TV 2.

Ønsker å hedre bransjen

Prisutdelingen går av stabelen 16. november og holdes i år i Esports Stadium Arlington i Texas, USA.

Arrangementet blir sett på som det mest prestisjefylte i e-sportsverdenen, og anerkjenner det største og beste innen blant annet profesjonelle spillere, streamere, organisasjoner, talent på skjermen og journalistikk.

– Esport-awards er godt kjent i miljøet og det gjør det jo enda større at det er en pris på tvers av grener og egentlig hele bransjen, forteller Bergquist Pedersen.

Han legger ikke skjul på at det er tøff konkurranse blant de andre som er nominert.

I Emils kategori er det flere store navn som blant annet Mathieu «ZywOo» Herbaut, som har prestert meget godt i spillet Counter Strike det siste året. I tillegg er også Emils tidligere duo-partner David «Aqua» Wang nominert.

– Det er absolutt tøff konkurranse, men for min del er det bare stas å være nominert. Jeg syns også det er naturlig at David er nominert med meg og jeg er veldig glad på hans vegne, sier han.

Brudd med partner

Emil vant duo-finalen i Fortnite sammen med David Wang fra Østerrike, hvor de delte en premiepott på 25,7 millioner kroner, men kun ti dager etter seieren meldte Wang på Twitter at samarbeidet var slutt.

– Vi jobber begge med andre spillere nå, men vi er fortsatt gode venner og har et godt forhold til hverandre, sier Bergquist Pedersen.

Han spiller nå på et «squad»-lag sammen med flere internasjonale spillere i tillegg til å delta på turneringer i solo-kategorien.