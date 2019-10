Det skjer mye spennende hos Opel om dagen, både her hjemme og globalt.

Ikke bare kommer det et helt nytt designspråk på modellene fremover. De neste årene får vi også se en solid satsning på elektrifiserte biler.

Innen 2024 skal enkelt og greit samtlige Opel-modeller ha en form for elektrifisering. Fire av disse står klare allerede neste år, hvor helt nye Corsa-E er blant modellene det er knyttet aller mest spenning til.

Til Norge neste år

Denne bygger altså på Opel-ikonet og suksessmodellen Corsa, som har solgt over 14 millioner eksemplarer siden oppstarten i 1982.

Nå blir småbilen elektrifisert for første gang, og forventingene er store. Ikke bare fordi det er en liten elbil, men også fordi navnet, historien og merkevaren forplikter.

Ettersom Opel nå er en del av den franske bilgiganten PSA, vil nykommeren dele plattform med både Peugeot e-208 og DS3 Crossback E-Tense.

Det betyr blant annet at motor og batteripakken er identisk. Det vil si en 100 kW motor, som henter energi fra en batteripakke på 50 kWt.

Rekkevidden på bilen er oppgitt til 330 km, målt etter WLTP, og bilen kommer til Norge i andre kvartal neste år.

Ny Opel-modell blir høyaktuell i Norge

Helt ferske Corsa-E var en snarvisitt innom Norge tidligere denne uken. Produksjonsstart skjer i første kvartal neste år, mens de første bilene kommer til Norge i slutten av mars 2020.

God tilgang på biler

Med en startpris på 250.000 kroner, er det mye som ligger til rette for at Corsa-E kan bli en hot nyhet her hjemme i 2020.

Corsa-E får tre ulike kjøremoduser. I "normal" er rekkevidden oppgitt til 330 km, mens den i "eco" kan øke med opptil 40 prosent.

Nå som Opel eies av den franske bilgiganten PSA, blir det neppe noen reprise av leveringsutfordringene Ampera-e slet med. Norge er nemlig et prioritert marked, og den norske importøren er tydelig på at det blir god tilgang på biler fremover.

Bestiller du en Corsa-E i dag, kan du forvente overlevering innen utgangen av første halvår i 2020.

– Med en stor europeisk bilprodusent som PSA i ryggen, vil det utelukkende være positivt for Opel, særlig i det norske markedet. PSA-eierskapet betyr at vi får motorer og modeller som passer markedet veldig godt, forteller Stein Pettersen, PR og informasjonssjef for Opel i Norge.

Opel Corsa-E: Blir en av de billigste i klassen – her er den i Norge

Opel GT X Experimental viser hva vi kan vente oss av Opel sitt nye designspråk fremover. Som den smale grillen hinter til, er mye av inspirasjonen hentet fra Opel Manta A.

Ladbar SUV på vei

Han legger til at PSA-merkene (Peugeot, Citroën, DS og Opel) skal produsere et stort antall elbiler allerede neste år, og at kapasiteten på fabrikkene er god. Det skyldes blant annet at elbilene bygges på samme bånd som de fossile modellene.

Stein Pettersen, PR og informasjonssjef for Opel i Norge, ser frem til flere spennende Opel-nyheter neste år.

Selv om nye Corsa-E er på mange måter markerer starten på en storoffensiv fra Opel, er det ikke utelukkende snakk om elbiler. De ladbare hybridene blir også viktige for Opel.

Neste år kommer for eksempel SUVen Grandland X i ladbar utgave.

Den får en elektrisk rekkevidde på 59 kilometer, firehjulstrekk og en samlet effekt på 300 hk og 520 Nm. Prisene er allerede klare, og begynner på 489.900 kroner. At dette blir en spennende modell i Norge, er det ingen tvil om.

Norges mest solgte får viktig nyhet

Med 59 kilometeres elektrisk rekkevidde kommer Grandland X Hybrid4 svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Her kan du se og høre mer om Opels elektriske planer: