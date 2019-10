Brevet fra Donald Trump er datert 9. oktober, samme dag som Tyrkia startet offensiven i Nord-Syria.

Det er journalisten Trish Regan i FOXBusiness som har fått tak i brevet, og Det Hvite Hus bekrefter ovenfor en rekke medier at det er ekte.

Trusler og oppfordringer

«La oss ordne en god avtale!» innledes Donald Trumps beskjed til Tyrkias president. Deretter kommer Trump med både en oppfordring og en trussel.

– Du vil ikke være ansvarlig for å slakte tusen av mennesker, og jeg vil ikke være ansvarlig for å ødelegge den tyrkiske økonomien – og det vil jeg, skriver Trump.

Trump skriver videre at han har arbeidet hardt for å løse Erdogans problemer, og ber Tyrkias leder om å «ikke skuffe verden». Erdogan oppfordres til å samarbeide med den kurdiske generalen Mazloum Kobani, og Trump hevder de to kan oppnå en «stor avtale».

Trumps oppfordringer og advarsler har tilsynelatende hatt liten effekt på Tyrkias president, som har trappet opp Syria-offensiven siden brevet ble sendt.

LEKKET: Trumps brev til Erdogan vekker oppsikt. Foto: AFP/Trish Regan

Reagerer på språket

Avslutningsvis påpeker Trump hvilke konsekvenser Erdogans avgjørelse kan få for presidenten selv.

– Historien vil se deg i et godt lys om du gjør dette på den riktige og humane måten. Den vil for alltid se deg som djevelen hvis gode ting ikke skjer, skriver Trump.

– Ikke vær en tøffing. Ikke vær en tosk! avslutter presidenten.

Donald Trump har så langt ikke kommentert brevet offentlig. Presidentens enkle og uprofesjonelle språk får flere til å reagere.

En Twitter-bruker spør om brevet er «en vits», mens en annen sier det kunne vært «skrevet av en andreklassing».

Journalisten Trish Regan skriver at flere detaljer rundt brevet vil offentliggjøres natt til torsdag.