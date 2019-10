Det er tredje året på rad at Messi mottar prisen, og sjette gang totalt. Argentineren scoret 36 mål for Barcelona sist sesong, tre flere enn den nærmeste utfordreren, PSG-spissen Kylian Mbappé.

Messis sønner, Thiago og Mateo, overrakte faren trofeet sammen med Antonella Rocuzzo, Messis kone.

Flere lagkamerater var også til stede, blant andre Luis Suárez og Jordi Alba.

Og etter å ha mottatt prisen ville Messi spesielt takke nettopp Suárez og Alba.

– De to er den største grunnen til at jeg har vunnet denne utmerkelsen, sa Messi, ifølge Expressen.

Men Messi passet samtidig på å takke hele laget.

– Uten laget mitt ville jeg aldri ha vunnet prisen en eneste gang. Dette er et trofé for alle. Det er en anerkjennelse for alle spillerne i garderoben, sa Messi i sin takketale.

Årets sesong har imidlertid startet litt trått for Messi. På grunn av skade har han spilt bare tre kamper i La Liga og scoret ett mål.

Barcelona er foreløpig nummer to i ligaen, to poeng bak erkerival Real Madrid. Men mye gjenstår av sesongen.

– Vi er Barcelona, og vi sikter på å vinne alt, slo Messi fast.

Messi har nå vunnet gullstøvelen totalt seks ganger. Det er to ganger flere enn sin argeste rival Cristiano Ronaldo.

De 15 siste vinnerne av gullstøvelen:

2005/2006: Luca Toni, Fiorentina – 31 mål

2006/2007: Francesco Totti, Roma – 26 mål

2007/2008: Cristiano Ronaldo, Manchester United – 31 mål

2008/2009: Diego Forlán, Atletico Madrid – 32 mål

2009/2010: Leo Messi, Barcelona – 34 mål

2010/2011: Cristiano Ronaldo, Real Madrid – 40 mål

2011/2012: Leo Messi, Barcelona – 50 mål

2012/2013: Leo Messi, Barcelona – 46 mål

2013/2014: Luis Suárez, Liverpool og Cristiano Ronaldo, Real Madrid – 31 mål

2014/2015: Cristiano Ronaldo, Real Madrid – 48 mål

2015/2016: Luis Suárez, Barcelona – 40 mål

2016/2017: Leo Messi, Barcelona – 37 mål

2017/2018: Leo Messi, Barcelona – 34 mål

2018/2019: Leo Messi, Barcelona – 36 mål

(©NTB/TV 2 Sporten)