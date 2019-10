Uttalelsen falt under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag.

#BREAKING Syrian Kurdish force announces 'freeze' of anti-IS operations pic.twitter.com/NtUc1pbmca — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019 Konflikten i Syria Etter at IS i 2014 erobret store områder i Syria, ble den kurdiske YPG-militsen USAs viktigste allierte i kampen mot ekstremistgruppen. Under offensiven mot IS tok kurderne kontroll over store deler av Nord-Syria.

I mars 2016 proklamerte kurderne nordøst i Syria en autonom, føderal region kalt Rojava. Det møtte motstand både fra regimet og opposisjonen i Syria. Også USA og Tyrkia protesterte.

Kurderne anser områdene Afrin, Jazira, Eufrat, Raqqa, Tabqa, Manbij og Deir al-Zor for å være en del av Rojava.

Høsten 2016 innledet Tyrkia en militæroffensiv over grensen, ifølge president Recep Tayyip Erdogan rettet mot den ytterliggående islamistgruppa IS og kurdisk milits

De tyrkiske styrkene skar gjennom det kurdiskkontrollerte området og skilte Afrin fra resten av den selvproklamerte Rojava-regionen.

I 2018 rykket tyrkiske soldater og alliert FSA-milits inn i Afrin og tok kontroll over stort sett hele regionen rundt den kurdiskbefolkede byen.

9. oktober innledet Tyrkia en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der Erdogan vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa.

Begrunnelsen er å holde syrisk-kurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i «sikkerhetssonen». Kilde: NTB-Ritzau

Kort tid etter Trumps pressekonferanse, melder kurdiske styrker at de «fryser» sine operasjoner mot IS-grupper i området. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Erdogan utelukker våpenhvile

En amerikansk delegasjon bestående av visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo reiste onsdag til Tyrkia for å diskutere konflikten med president Erdogan. Pompeo sa før reisen at amerikanerne ønsket seg en våpenhvile.

Erdogan sier det er uaktuelt for Tyrkia å inngå en våpenhvile med opprørerne, ettersom Tyrkia ikke forhandler med «terrorister».

Tidligere på onsdag sa Trump at konflikten i Nord-Syria «ikke er vårt problem».

– Hater IS like mye som oss

Trump nektet også for å ha gitt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan grønt lys til å starte militæraksjonen landet nå har satt i gang nord i Syria.

– Russland, Iran, Syria og kanskje i litt mindre grad Tyrkia, alle hater IS like mye som vi gjør. Og det er deres del av verden, sa Trump, som føyde til at han i valgkampen lovet å stanse USAs kriger i utlandet.

USAs soldater i området har fått ordre om å trekke seg ut etter at NATO-landet Tyrkia startet sin offensiv nord i Syria. Trump har også uttalt seg kritisk om kurderne, og tidligere onsdag sa han at kurderne «ikke er engler».

– De kjemper for sitt land. Og som noen skrev i en veldig, veldig mektig artikkel i dag, så hjalp de oss ikke under annen verdenskrig. De hjalp oss ikke med Normandie, for eksempel, uttalte Trump for en uke siden.

Anses som terrororganisasjon

Den kurdiske opprørsgruppa i Tyrkia har i flere tiår stått bak aksjoner i landet, og PKK regnes som en terrororganisasjon både av Tyrkia, USA og EU.

Tyrkia mener gruppa har nære bånd til syriskkurdiske YPG-militsen, som fram til nå har vært USAs nærmeste allierte i kampen mot ekstremistgruppa IS.

YPG-enheter har inngått i den amerikanskstøttede gruppa Syrian Democratic Forces.