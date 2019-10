Manchester United tar imot Liverpool til TV 2 Sport Premium-sendt storkamp på søndag ettermiddag.

For hardt pressede Ole Gunnar Solskjær ser det nå ut til at han må klare seg uten førstekeeper David de Gea og midtbanestjerne Paul Pogba.

Det melder Daily Mirror og Sky Sports.

De Gea måtte ut i pausen i landskampen mot Sverige tirsdag med en strekkskade.

Paul Pogba har slitt lenge med en ankelskade. Det ble meldt at han kunne nå søndagens kamp, men han skal ikke ha blitt frisk nok i tide.

Foruten Pogba og de Gea er Eric Bailly, Diego Dalot og Timothy Fosu-Mensah uaktuelle for United i helgen. Dessuten er det usikkerhet rundt Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Phil Jones og Mason Greenwood.



Sergio Romero (32) blir erstatteren til David de Gea i mål.

Et lyspunkt for United er at Marcus Rashford spilte bra mot Bulgaria og scoret et vakkert mål. Nå må bare den unge angriperen makte å gjenskape landslagsformen på klubblaget.

I forrige kamp røk Manchester United 0-1 borte mot Newcastle. I etterkant sa en skuffet Solskjær at de nå skulle analysere sesongstarten for å se hva de skal endre for å finne tilbake til vinnerformen.

Å møte erkerival Liverpool i neste kamp da, med en lang skadeliste, det er ikke noe ønskescenario.

Liverpool er suverene ligaledere med 24 poeng, mens Manchester United er på 12. plass med ni poeng.