Franske Peugeot har lange tradisjoner med lekre småbiler. Siden 205 kom tilbake i 1983, har 22 millioner biler av den såkalte 200-serien blitt produsert. Fordelt på 205, 206, 207 og 208. Nå kommer en helt ny generasjon 208. En bil som for første gang også leveres som elbil.

I kjent norsk elbil-stil har bilen fått en god mottagelse, med flere hundre reservasjoner allerede før noen har sett den annet enn på bilder.

Prisen starter på 249.980 kroner for elbilen. For de som ikke vil ha den så finnes 208 også med tre ulke bensinmotorer. Alle på 1,2-liter og med henholdsvis 75, 100 eller 130 hestekrefter. Den finnes med dieselmotor også, men den blir ikke tatt inn til Norge.

Vi tok turen til Portugal og Lisboa for å prøvekjøre den elektriske nykommeren. På tørre, varme og lite trafikkerte portugisiske landeveier.

Liten, tøff, elegant og elektrisk. Dette er nye Peugeot e-208.

Hva er dette?

Som nevnt er 208 en småbil. Vi snakker en lengde rett over 4 meter. Bilen bygger på en helt ny plattform som er tilpasset ulike drivlinjer. Den er altså ikke konstruert og bygget som en ren elbil.

Trolig vil rundt 90 prosent av salget i Norge være den elektriske utgaven. Mens Peugeot selv regner med at bare rundt 15 prosent av produksjonen vil være elektrisk og 85 prosent bensin / diesel. Ja – vi er et annerledes land ...

Motoren i elbilen yter 100 kW, eller 136 hk om vi bruker den gamle benevnelsen. Rekkevidden er oppgitt til 340 kilometer. Og bilen kan hurtiglades med opp til 100 kW. Da får man 80 prosent oppfylt batteri i i løpet av 30 min.

Nye e-208 er, i kjent Peugeot-stil, svært velkjørende til å være en 4-meters bil. Men hvorfor har den "støttenner"?

Hvordan er den å kjøre?

Småbilene fra Peugeot har alltid hatt ord på seg for å være velkjørende. Nye 208 skuffer ikke. Den oppleves som lettkjørt, med presis styring, litt fast, men allikevel komfortabel fjæring. Elbilen har 300 kilo batterier mellom akslene noe som gir et lavt og gunstig tyngdepunkt. Som elbiler flest går den stille. Vår erfaring er også at det er mindre hjulstøy i elbilen enn i bensinbilen vi også får prøve.

De 300 ekstra kiloene med batterier under gulvet gjør også at bilen ligger bedre på veien enn bensinvarianten, men at den blir noe mindre leken ved aktiv svingkjøring. I den grad det måtte være aktuelt med en elektrisk småbil.

Peugeot kaller førerplassen sin for iCockpit. Det går i korthet ut på at dashbordet er høyt og instrumentene er plassert over rattet. Og ikke at man ser gjennom rattet, som er det vanlige, men over for å følge med på instrumentene. I alle fall i teorien.

Det gjør at de har et lite ratt, som for øvrig er svært godt å holde i, og som er flatt på toppen. For at man skal kunne se instrumentene. Med en kroppsbygning som heller mer mot norrøn standard, enn fransk, opplever vi allikevel at rattet skjermer noe for instrumentpanelet.

Peugeot 208 byr på mye design både utvendig og innvendig. Den byr også på mye utstyr og mange assistent-systemer som gjør den til en veldig moderne småbil.

Hvordan er plassen?

Plassen i forsetene er suveren. Her er det raust med plass alle veier. Det er godt med smårom å legge i fra seg ting i og man har lett tilgang til lading av for eksempel telefon i midtkonsollen. Dessuten har de påkostede utgavene vi kjører mye utstyr og mange assistentsystemer.

Plassen i baksetet derimot er ikke så mye å rope høyt hurra for. Det er typisk småbil-trangt. Sitter det langbeinte folk i forsetet, tror vi ikke barna skal være store før de klager ...

Bagasjerommet er heller ikke veldig stort med sine 265 liter. Men et par kabinkofferter og noen handleposer får du plass til. Det dekker nok behovet og vel så det, for de som kjøper denne.

Den har ingen "frunk" foran, slik som mange elbiler her. Der er det fylt opp med elmotor og ulik elektronikk.

Den nye Peugeoten er altså mer en nummer-to-bil, eller matpakke- og pendle bil – enn en bil for hele familien pluss bikkja på langtur med mye bagasje.

Plassen foran er svært god, mens både baksete og bagasjerom holder typisk småbil- standard.

Går den bra?

Ja absolutt! Det er betydelig mer drag i denne elbilen med 136 hk, enn i bensinbilen med 130 hk. Dette til tross for 300 kilo ekstra vekt. Dette går såpass bra at det er moro! Tankene ledes tilbake til det glade 80-tallet og Peugeot 205 GTI.

Vår uhøytidelige måling fra 0-100 viser rundt 9 sekunder. Papirene som følger bilen sier 8,1 sekunder. Toppfarten er oppgitt til 150 km/t.

Strømforbruket var ganske voldsomt under ene delen av testturen. Da med akselerasjonsprøver og generell litt tøff kjøring. Da viste forbruket 21,3 kWt, men det er jo ikke representativt ved normalt bruk.

På den snillere og mer realistiske delen av prøveturen var vi nede på 13.2 kWt. Det er godkjent. Som nevnt; da på tørre veier, ganske så flatt terreng og rundt 20 varmegrader og sol. Det vi kan si er svært gode forhold. Men fortsatt noe over fabrikk-tallene som sier mellom 11 og 12 kWt. Vi kjørte i normal-modus, på relativt grov asfalt, slik vi har en del av i Norge. Det var også litt vind.

Men under helt optimale forhold og i Eco-modus er garantert fabrikktallene oppnåelige.

e-208 har 6,6 kW ombordlader, takler inntil 100 kW hurtiglading, via CCS-ladekontakt, den har varmepumpe på 5 kW, programmerbar lading og varme/kjøling via egen app og justerbar regenerering. Det er bra til en bil i dette segmentet å være.

Rattet er lite, tøft og godt å holde i, men det kan skjule deler av instrumentpanelet. Legg også merke til raden med vippebrytere til høyre for rattet. Kult, men ikke veldig ergonomisk.

Finest uten på eller inni?

Om Peugeot fortjener skryt for noe så er det design. Det gjelder både utvendig og innvendig. Vi synes den nye modellen har både karakter og særpreg. I tillegg er den både litt tøff, annerledes og elegant. Linjene flyter bra. Det siste er ikke bare enkelt å få til på fire meter med bil.

Innvendig har 208 det nye 3D-instrumentpanelet. Også det en litt kul og annerledes greie. Materialkvaliteten er generelt god, særlig med tanke på at det er en rimelig smålbil. Setene har noe kort sittepute og vil kunne ønsket oss flere reguleringsmuligheter. Men igjen; liten og billig bil. Da blir det ofte det du får.

Raden med vippebrytere under navigasjonsskjermen er kjempetøff. Men ikke ergonomisk. Enda verre er de ørsmå-trykkbryterne over disse igjen ...

De tre-delte baklyktene hadde Peugeot første gang i 1969. Nå har de blitt et designelement på mange av de nyere modellene.

Utvendig kjenner man igjen (om man er nerd nok...) de tredelte lyktene, som første gang kom bak på lekre 504 coupe i 1969. Men som Peugeot har gjort til designelement på mange av sine modeller nå. Vi liker det. Vi liker også de sort-blanke detaljene både utvendig, mellom baklyktene - og også innvendig i midtkonsollen.