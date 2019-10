Hegerberg tangerte scoringsrekord: – Hun er helt rå foran mål

Fortuna – Lyon 0-4:

Ada Hegerberg har tangert Anja Mittags rekord på 51 mål i Champions League. I onsdagens første oppgjør i åttedelsfinalen i Champions League mot Fortuna Hjörring scoret Hegerberg to mål i 4-0-seieren, og har dermed scoret like mange mål som tyskeren.

Den norske fotballstjernen brukte 49 kamper på å tangere den historiske scoringsrekorden i Europas gjeveste klubbturnering. Allerede i returkampen mot danske Fortuna kan Hegerberg sikre seg scoringsrekorden alene.

– Det motiverer meg til å jage enda flere mål. Jeg er et konkurransemenneske, og det gjør godt både personlig og for laget, sa Hegerberg til klubbens nettsted om scoringsrekorden i Champions League tidligere i høst.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over at Hegerberg nå er den mestscorende spilleren i Champions League.

– Ja, det er jo bare å gratulere. Hun er jo rå foran mål og leverer jevnt og trutt på et høyt nivå. Hun spiller også på et meget godt lag, som fortsatt er såpass mye bedre enn stort sett all motstand de møter, sier Gulbrandsen til TV 2 Sporten.

Scoret på straffe og med hodet

Ada Hegerberg sendte Lyon iskaldt i ledelsen på et straffespark etter 16 minutters spill. Etter halvtimens spill senere doblet Eugénie Le Sommer ledelsen for Lyon da hun helt uhindret headet inn 2-0-scoringen på bakerste stole. Fem minutter før pause scoret Le Sommer sitt andre for dagen da hun klinket ballen i krysset fra kanten av 16-meteren.

I det 53. minutt tangerte Hegerberg Mittags rekord. Fra kloss hold headet hun lekkert inn 4-0-scoringen, og satte inn sin 51. fulltreffer i Champions League.

Hegerbergs totalt 51 mål i Champions League har kommet for klubbene Stabæk, Turbine og Lyon på 49 kamper i Europas gjeveste turnering, ifølge UEFA.com. 47 av målene har kommet for Lyon i Champions League.

Målmaskin

Hegerberg går svært sjelden av banen uten å score, og i Champions League har hun vært svært het. 24-åringen fra Sunndalsøra scoret hattrick i finalen mot Barcelona i mai, og i 16-delsfinalen i høst scoret hun fem mål (to hjemme og tre borte) i dobbeltkampen mot Rjazan.

Dessuten er hun toppscorer i fransk 1. divisjon med åtte mål på fem kamper.

Lyon har vunnet Champions League fire år på rad og er favoritt også denne sesongen. Dermed tyder mye på at Hegerberg tar scoringsrekorden alene i løpet av relativt kort tid.