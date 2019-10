Avdøde Harrys (19) foreldre sjokkert av møte med Trump

I august i år ble 19 år gamle Harry Dunn drept mens han kjørte motorsykkel i nærheten av en amerikansk miltærbase i Northamtonshire i England.

Motorsykkelen frontkolliderte med en bil som kjørte på feil side av veien, og 19 åringen døde like etter.

Føreren av denne bilen, Anne Sacoolas, er gift med en amerikansk diplomat, og har derfor diplomatisk immunitet.

Sacoolas samarbeidet til å begynne med med etterforskerne etter ulykken, men kort tid etter ulykken reiste hun tilbake til USA, og saken ble avsluttet.

På grunn av den diplomatiske immuniteten har ikke britiske myndigheter noen hjemmel til å kreve henne utlevert.

Overrasket av Trump

Harrys foreldre, Charlotte Charles og Tim Dunn, reiste mandag til USA i håp om kvinnen som er ansvarlig for deres sønns død til å komme tilbake til Storbritannia og ta ansvar. Reisen ga resultater, og Charlotte og Tim ble invitert til Det Hvite Hus for å diskutere saken med offentlige tjenestemenn.

Overraskelsen var derfor stor da foreldrene fikk beskjed om at de skulle møte med president Donald Trump.

Presidenten ga paret sine dypeste kondolanser, og kom deretter med en sjokkerende beskjed.

Kvinnen ansvarlig for Harrys død, Anne Sacoolas, ventet i naborommet og var klar til å møte foreldrene.

– Jeg mistet pusten da han nevnte det, sier Tim Dunn til CBS This Morning onsdag.

Avslo tilbudet

Dunns foreldre hadde ingen kjennskap til at møtet skulle finne sted, og takket nei til Trumps tilbud. De mener et møte skal finne sted på britisk jord, når de er mer forberedt på å møte Sacoolas.

– Å bli kastet inn i et rom sammen uten noen form for advarsel er ikke bra for hennes mentale helse, og det er hvert fall ikke bra for vår, sier moren Charles.

Ifølge foreldrene skal Trump ha vært svært interessert i å få ordnet et møte.

– Det var en del press, men vi sto på vårt, sier Dunn. Trump skal ha bedt dem to eller tre ganger om å møte Sacoolas.

Trump skylder på venstrekjøring

På en pressekonferanse onsdag, kunne Trump fortelle at han hadde møtt med familien, og trodde de ville møte Sacoolas.

– Jeg tilba dem å hente den aktuelle personen, men de var ikke klare for det, sier Trump ifølge The Washington Post.

Presidenten sier videre at ulykken fant sted på grunn av de ulike kjøreretningene i USA og Storbritannia.