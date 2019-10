Norske Frode Berg er dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Nå melder den litausike avisen Baltic News Service at Russland og Litauen skal ha blitt enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann. De siterer anonyme kilder i den litauisk sikkerhetstjenesten, og saken er videreformidlet av blant andre Aftenposten.

«Utvekslingsavtalen inkluderer også en norsk statsborger som er dømt i Russland», sier en anonym tjenestemann i litauisk sikkerhetstjeneste til avisen.

Avisen navngir ikke Berg, men han er den eneste nordmannen som sitter fengslet i Russland på grunn av spionasje.

Det kan bety at det en løsning for den spiondømte nordmannen Frode Berg kan være nært forestående.

Ikke bekreftet

– Jeg har lest de samme meldingene, men kan ikke bekrefte at det stemmer, sier Frode Bergs norske advokat, Brynjar Risnes, til TV 2.

Heller ikke Utenriksdepartementet kan bekrefte opplysningene.

Fakta om Frode Berg Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva.



Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.



Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.



Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.



Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april.

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge, og det er formidlet til Russiske myndigheter. Vi håndterer saken slik vi mener tjener Frode Bergs interesser best, og jobber langs ulike spor. Vi ønsker ikke å kommentere hvordan vi arbeider, sier pressetalsperson i UD Ane Håvardsdatter Lunde til TV 2

Berg sitter fengslet i Lefortovo-fengselet til FSB i Moskva. Det har han gjort siden han ble pågrepet med penger i en konvolutt i desember 2017.

– Se til baltikum

TV 2 har tidligere skrevet om mulighetene for en slik utleveringsavtale - og hvordan den kan komme i stand ved å gå gjennom et baltisk land.

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, har uttalt at han har tro på en spionutveksling mellom Russland og Norge, og en litauisk professor i statsvitenskap er blant dem som mener at Norge bør se til Baltikum for å få Berg hjem.

– Det er Norge som bør ta dette initiativet. Å involvere en tredjepart ville være fornuftig, har professor Tomas Janeliunas i statsvitenskap ved universitetet i Vilnius uttalt til TV 2.

Lithauen har blitt trukket fram fordi landet har flere fengslede russere i landet.