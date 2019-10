Nederlandsk politi etterforsker mysteriet rundt en familie på seks som angivelig har bodd isolert fra omverdenen på en gård i ni år.

Faren i familien er en østerrisk mann på 58 år som omtales som Josef B. Han ble pågrepet og varetektsfengslet fordi han nektet på samarbeide med politiet, skriver nederlandske aviser.

Onsdag ettermiddag bekrefter påtalemyndighetene at de mistenker ham for frihetsberøvelse og for å ha skadet andre.

Han må møte i fengslingsmøte torsdag.

De fem voksne barna, som er mellom 18 og 25 år. Ingen av dem ser ut til å være registrert i det nederlandske folkeregisteret, skriver AD.nl.

– Familien har fått tildelt midlertidig bosted og de får all nødvendig bistand, støtte og hjelp, sier talsmann for politiet, Nathalie Schubart, til RTL.

2/2 Over de uitkomst van de voorgeleiding wordt morgen aan het eind van de middag actief gecommuniceerd op het moment dat de beslissing bij het OM bekend is. — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) October 16, 2019

– Mange ubesvarte spørsmål

Det har ikke kommet ut opplysninger om boforholdene i huset. Tirsdag ble det uttalt at familien bodde i kjelleren, men det tilbakevises onsdag. De bodde i et helt avlukket rom, men det var ikke i kjelleren.

Opplysningene om at familien ventet på dommedag er heller ikke bekreftet onsdag. Politiet sier at de ikke kjenner motivet for å isolere seg selv og familien på denne måten.

Politiet har sperret av området rundt gården. De sier det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål i saken. REUTERS/Eva Plevier Foto: Eva Plevier

– Det er mange spørsmål vi ikke har svar på, sier talsmann for politiet, sier Schubart.

Politiet undersøkte boligen, som ligger like utenfor Ruinerwold, 130 kilometer nordøst for Amsterdam, etter en bekymringsmelding fra en kaféeier like ved.

Oppdaterte sosiale medier

Den eldste sønnen på 25 har en facebookprofil som ikke hadde vært oppdatert siden 2010 da han la inn at han hadde flyttet til Ruinerwold. I juni i år begynte imidlertid oppdateringene igjen. Han oppdaterte at han var i arbeid som webredaktør i et selskap eid av faren, og la ut en rekke lenker om klimapolitikk og naturbilder.

På Linkedin skriver han at faren var blitt syk, og at han og søsknene tok seg av ham hjemme. Moren døde i 2004.

Politiet gikk til aksjon etter 25-åringen besøkt den lokale kaféen to ganger. Han var skitten, rufsete kledd og så forvirret ut, ifølge RTV. Kaféeieren meldte inn en bekymringsmelding til politiet.

Naboer er sjokkert etter oppdagelsen. De forteller at de trodde det bodde en enslig mann på gården.

– Jeg har sett ham jobbe på gården. I fjor sammen reparerte han taket. Jeg hadde aldri trodd det bodde flere mennesker der, sier Vincent som er nærmeste nabo, til RTL.