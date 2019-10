Kronen har ikke vært svakere mot euro siden bunnrekorden på 10,17 kroner under finanskrisen i 2008, skriver E24. Kronen svekket seg samtidig til 9,18 kroner mot dollar, noe som er det svakeste på 18 år.

– Kronesvekkelsen fortsetter, og vi ser for oss at det vil bli ny «all time high» denne høsten, sier valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

Han tror handelskrigen mellom USA og Kina for øyeblikket har mer å si for svekkelsen av kronen enn brexit. Han begrunner det med at handelskrigen bremser den globale veksten og etterspørselen etter olje.

Euroen har styrket seg etter at Tysklands statsminister Angela Merkel har åpnet for å bruke finanspolitikken mer aktivt for å demme opp for svak vekst, skriver Nettavisen. Svekkelsen av kronen det siste døgnet skyldes derfor vel så mye en sterk euro som en svak krone, mener valutaekspert Joackim Bernhardsen i Nordea.

– Det verste er ikke over. Et usikkert geopolitisk klima med handelskrig, brexit og risikoaversjon i markedet gir et dårlig klima for den norske kronen, sier Bernhardsen.

Utviklingen skiller seg fra finanskrisen, da kronen styrket seg raskt igjen.

– Nå har kronen lenge vært på rundt 9,50 og på 10-tallet mot euro. Denne utviklingen skyldes en mer vedvarende geopolitisk situasjon, sier Bernhardsen.

(©NTB)