For ett år siden ble det kjent at drapet på den svenske journalisten Kim Wall skulle bli filmatisert.

Nå har innspillingen begynt, og ifølge den svenske skuespilleren Rolf Lassgård har tiden opp mot dette vært en påkjenning.

TV 2 møtte den kjente skuespilleren på Filmens hus i Oslo, i forbindelse med premieren på filmen «Spionen».

Der spiller Lassgård mot Ingrid Bolsø Berdal, og sammen forteller de historien til Sonja Wigert – den sanne fortellingen om den norsk-svenske divaen som jobbet som dobbelagent under andre verdenskrig.

– Utrolig krevende

Lassgård forteller at han egentlig hadde et års pause fra skuespill, men at han likevel tok seg tid til «Spionen».

Nå er han tilbake fra pausen, og skal snart på svenske og danske TV-skjermer med serien «The Investigation», som handler om etterforskningen rundt drapet på Kim Wall.

– TV-serien er utrolig krevende, sier han, men understreker samtidig at han har hatt mange krevende roller den siste tiden.

Deriblant i filmen «Min pappa Marianne», hvor han spiller en prest som ønsker å være kvinne.

KJENT FJES: Rolf Lassgård har hatt mange store, internasjonale roller. Onsdag møtte han pressen for å snakke om storfilmen Spionen. Foto: Line Haus/TV 2

– Tøff reise

TV-serien skal i hovedsak omhandle etterforskningen av drapet på journalisten Kim Wall, som skjedde i august 2017, etter at hun gikk om bord i ubåten til den danske entreprenøren Peter Madsen.

JOURNALIST: Kim Wall var en svensk journalist. Hun ble bare 30 år gammel. Foto: Tom Wall

Madsen, ofte omtalt i media som ubåt-Madsen, ble dømt for overlagt drap, grov mishandling og seksuelle overgrep. I dommen erkjenner han å ha partert Walls lik.

På spørsmålet om hvordan det er å fortelle en slik historie, svarer Lassgård kort og konsist.

– Det er en tøff reise, men jeg får ikke lov til å prate så mye om dette i dag, sier han til TV 2.

I en pressemelding fra SVT står det at danske Søren Malling får rollen som drapsetterforsker Møller, og Game of Thrones-skuespilleren Pilou Asbæk spiller aktor Jakob Buch-Jepsen.