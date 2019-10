Norges håp om å klare andreplassen i gruppe F og sikre seg EM-billett er knust etter at kampen mot Romania endte 1-1 i Bucuresti tirsdag kveld. Nå må Norge etter alt å dømme stole på at det går veien i Nations League-playoffen for å ha shansen til å kvalifisere seg til EM neste sommer.

Etter kampen mot Romania uttalte landslagssjef Lars Lagerbäck at han ville bruke de siste kampene i gruppespillet mot Færøyene og Malta til å gi nye spillere sjansen i landslagstroppen.

– Vi skal fokusere på de to kampene vi har igjen, men siden Spania fikk uavgjort mot Sverige, er det veldig lite realistisk å tro vi kan klare det. Vi skal bruke de to kampene til å forberede oss og kanskje bruke noen spillere som ellers ikke får sjansen. Vi skal fokusere på de to neste kampene så får vi se hvilke spillere som er tilgjengelige. Vi skal avslutte dette på en god måte, sa svensken til TV 2 Sporten.

– Må ikke gjøre noe dramatisk

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det blir helt feil om Lagerbäck bruker de to gjenstående kampene i gruppespillet til å eksperimentere med laget.

– Han må fortsette og drille et lag og spillemønster inn mot de to kampene som sannsynligvis venter i Nations League. Det er kun to kamper før Serbia venter på Ullevaal i playoff. Da er det ikke noe vits i å gi en hel haug av nye spillere sjanser sjansen. Det har jeg liten tro på at Lars Lagerbäck faktisk vil gjøre når vi skal spille kamper i Nations League, slår Mathisen fast.

Han får full støtte av ekspertkollega og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland.

– Jeg tenker at dette er et prosjekt som er spennende og det er ingen grunn til å drive med noen revolusjon her frem mot de to kampene i Nations League, konstaterer han.

Og legger til:

– Det handler om å skape bedre relasjoner og mer samhandling. Og det viktigste av alt er å bli skarpere foran mål, det er der kamper avgjøres og som gjør at vi ikke kom direkte til EM gjennom kvalifiseringen. Vi har ikke tapt siden kampen i Valencia mot Spania borte. Lars Lagerbäck har heller ikke tapt på Ullevaal. Det gir gode forhåpninger inn mot Nations League. Dette er et prosjekt og et lag som er så nære å klare det, og da må man ikke gjøre noe dramatisk mot Færøyene og Malta, mener han.

– Braut Haaland må inn på topp

Jesper Mathisen godtar imidlertid at Lagerbäck gjør spesielt en endring.

– Jeg tror det er viktig at Erling Braut Haaland kommer inn på dette laget sammen med King på topp. Vi har spilt med fire sentrale midtbanespillere et par kamper, og det har fungert greit. Men Norge skal angripe på Ullevaal, og da trenger vi Ødegaard på kanten og to store, sterke og raske spisser på topp som virkelig kan skape trøbbel, konkluderer han.

Hangeland har tro på at Norge kan komme til EM gjennom nyvinningen Nations League.

– Serbia er på papiret et bedre lag enn oss. Men de har hatt litt gnisninger internt. Serbia har gode spillere, så alt må klaffe for Norge. Norge har imidlertid hjemmestatistikken og et lag som bare blir bedre og bedre, så dette kan gå, sier han.