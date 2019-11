Blir utsatt for gjentatte oppringinger: – Det er Kinas måte å si: «Vi kan finne dere»

– Etter å ha blitt oppringt av den kinesiske ambassaden i Oslo, følte jeg meg veldig redd, sier en uigursk kvinne til TV 2, og spør:

– Hvordan finner den kinesiske ambassaden mitt telefonnummer, selv om det ikke finnes på nett?

Hemmelige leire

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) fastslår i en rapport at én million uigurer holdes i hemmelige leirer i Xinjiang-provinsen i Kina.

Ifølge FN-ambassadør Kelly E. Currie, er uigurene under konstant og omfattende overvåkning via kameraer med ansiktsgjenkjennelse og mobiltelefon-skannere. I tillegg samler kinesiske myndigheter inn DNA i skjul under påskudd av «helsesjekker».

Det skaper stor frykt blant uigurer i Kina og fører til at mange velger å flykte.

Av den grunn bor det nesten 2.500 uigurer i Norge. Særlig de som har slektninger i Kina er veldig bekymret, og bekymringen har økt kraftig den siste tiden.

Uigurene TV 2 har kontakt med, hevder at den kinesiske ambassaden i Oslo ringte for å skremme dem. I samtalene blir de bedt om å oppgi navnet sitt og å møte opp personlig ved ambassaden for å hente et dokument.

– Kan bli torturert

Den uiguriske kvinnen TV 2 intervjuer, ønsker ikke å bruke sitt ekte navn, på grunn av familien som bor i Kina. Vi har valgt å kalle henne «Meryem».

Uigurer protesterer mot Kinas overvåkningskampanje som har sendt tusener av det uiguriske folk til de såkalte «konsentrasjonsleirene».. Foto: Privat

Meryem har bodd i Norge i seks og et halvt år.

– Jeg har ikke snakket med familien min siden 2016. Hvis jeg ringer dem, kan de bli sendt til konsentrasjonsleirer og torturert. Av frykt velger jeg å tie, og jeg unngår å si noe de kinesiske myndighetene ikke liker, sier hun.

Fakta om uigurene • Da Kina okkuperte Øst- Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. • Uigurene kommer fra Xinjiang-provinsen i nordvest Kina. • Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning. • Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

Likevel ble hun oppringt fem ganger fra et norsk telefonnummer. Det var en automatisk oppringing som sa at hun har dokumenter i ambassaden som må hentes.

– Jeg har ikke noe kontakt med ambassaden i Norge og mangler ikke noe dokument. Jeg gjør heller ikke noe mot Kina, på grunn av bekymringer for familien min. Hvorfor ble jeg ringt? spør Meryem.

Hun sier hun har anmeldt saken til politiet i Bergen, og stiller et spørsmål til:

– Uigurer er veldig redd for Kina og deres overvåkningspolitikk, og oppringninger er først og fremst et signal på at jeg er blitt overvåket. Hvem følger med på uigurer i Norge? spør hun.

Han ble ringt opp 20 ganger

«Meryem» er ikke den eneste.

Nadir Abla er en av de som ble ringt 20 ganger på forskjellige tidspunkt.

22-åringen kom til Norge som flyktning i 2015. I dag studerer han i Bergen.

Han er aktivist og kjemper for uigurske rettigheter. Derfor ble han ikke overrasket da han også ble oppringt.