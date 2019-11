Lyden som spraker fra pottene er ikke tilfeldig. På Mercedes sin AMG-fabrikk i Affalterbach jobber nemlig 11 ingeniører på fulltid – kun med eksoslyd.

Det merkes. Bare du pirker borti gasspedalen, freser bilen som en olm tiger tilbake. Jeg har faktisk googlet et tiger-brøl, og det tror jeg nesten folket hos AMG har gjort også, for lyden er skummel lik.

Forskjellen er bare at de fire pottene, signert AMG, spraker enda høyere og buldrer mye dypere. Så dypt at selv stemmen til privatetterforsker Tore Sandberg høres spinkel ut i forhold.

Sommerens feteste biltur

Høsten har for lengst meldt sin ankomst. Vinterhjulene er på, inkludert de litt mindre pene felgene.

Jeg må innrømme at jeg allerede lengter stort tilbake til sommeren. Ikke nødvendigvis på grunn av tøffere felger, men fordi sommeren ofte gir meg de beste bilopplevelsene.

Det er noe med tørr asfalt, forutsigbare forhold og bare opplevelsen av å kjøre bil i solnedgang, mens Stairway to Heaven dominerer anlegget.

Enda bedre er det å kjøre så tett opptil naturen som mulig. Gjerne i en cabriolet.

Dette er sommerens feteste biltur! En biltur i verdens vakreste land – og med en av de heftigste cabrioletene AMG noen gang har produsert.

AMG GT C Roadster på norske vestlandsveier. Det er en mektig opplevelse.

Denne beviser at lykke kan kjøpes for penger

Vekker følelser

Bilen jeg har fått nøklene til er den nye facelift-utgaven av AMG GT C Roadster.

Her står bilen i ensom majestet, utenfor hotellet i Ullensvang.

Den skal ta oss til fantastiske Ullensvang i Hardanger, og utgangspunktet kan ikke bli bedre: Solen skinner, temperaturen er over 20 og foran oss venter 350 kilometer vei.

Ved avreise i Oslo sentrum er det tydelig at bilen engasjerer. Enten det er snakk om langveisfarende turister eller kjente politikere, stopper de opp og vil ha et bilde.

De aller ivrigste vil selvfølgelig høre lyden, noe de absolutt skal få.

At AMG GT C vekker følelser er det ingen tvil om. Selv folk med en grønn logo bestående av de tre bokstavene M, D og G snur seg etter bilen, så får vi satse på at det også er av type begeistring.

Det ser nesten ut som et bilde fra en eventyrbok. For øvrig blir en hver kjøretur i denne bilen et eventyr verdig. Spesielt under omgivelser som dette.

25 døgn på maks turtall

Endringene på facelift-utgaven av GT C er ikke så fryktelig mange, noe som egentlig er et godt tegn. Bilen har fått nye LED-lys foran og bak. Dessuten er diffusoren ny, med tilhørende og større potter.

På innsiden utgjør et nytt ratt og heldigitale instrumenter de største forandringene.

Tar vi en titt under panseret, ser vi at motoren er akkurat den samme som før. Det vil si AMGs V8-er på fire liter. I GT C yter den 557 hk og 680 Nm! Det er altså så hinsides mye krefter, at det er litt vanskelig å ta innover seg.

På vei mot Ullensvang i Hardanger står mulighetene for å kjenne på noen av kreftene i kø. Med lite trafikk og magiske veistrekninger, er fristelsen stor.

Knappen nederst til høyre i midtkonsollen trenger egentlig ikke være der. Det er den som styrer eksoslyden, og er med andre ord ALLTID aktivert.

Naturligvis kan vi ikke banke høyrepedalen i bunn mange sekundene før vi må gi oss. 0-100 km/t er tross alt i mål på 3,7 sekunder og nåla stopper ikke før 316 km/t.

Kringkastingsorkesteret har en alvorlig konkurrent her, når det gjelder å servere vakre toner. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Bare du toucher gasspedalen, er veien til rødmerket på nesten 7.000 omdreininger kort. Og jeg får ikke spesielt dårlig samvittighet over å dirre på turtallssperren, heller. Spesielt ikke når jeg vet hvilke omfattende tester disse motorene gjennomgår.

AMGs krav for 4-literen er nemlig hysterisk strenge.

Tro det eller ei, men én motor skal takle maks turtall og full gass sammenhengende i 25 døgn! Tjuefem! Da skal jeg love deg at manifolden er av fargen illrød, så å dra ut turtallet litt innimellom, det er bare latterlig uproblematisk.

Det blir litt som å be Jakob Ingebrigtsen løpe en 60-meter. Det koster absolutt ingenting.

Bak Panamericana-grillen bor åtte bensintørste sylindre, som serverer deg 557 hk og nesten 700 Nm. I motsatt ende toppes moroa med et barnslig morsomt lydbilde.

Fikk 1,2 millioner kroner i fartsbot

Selv sauen smiler

Til og med over Haukelifjell er været og temperaturen med oss. Taket er fremdeles nede, noe som styrker alle sanseinntrykkene. Lukten av sommer, synet av mektige fjell og ikke minst lyden av tiger-brølet – som nærmest slår tunellveggene i stykker.

På en liten avstikker møter vi på noen uskyldige sauer. Selv tenker jeg at en hver oppegående sau bør løpe for livet i møtet med en AMG. Det gjør ikke Haukeli-sauen.

Akkurat som MDG-politikeren i Oslo, ser den heller på bilen med lange blikk. Og det skal vise seg at bølla fra Affalterbach faller i god jord. Ærlig talt: Når til og med en sau legger seg paddeflat ved siden av bilen og drar på smilebåndet, da må AMG ha gjort noe riktig.

Med et såpass sjarmerende blikk, skal jeg revurdere pinnekjøttet på julaften i år.

Lamborghini Huracan: Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Fremme

Turen fortsetter til Ullensvang. En kjøretur på sju timer føles mer ut som et kvarter. Det er rett og slett en komplett roadtrip. Og det handler ikke utelukkende om bilen, men hele reisen totalt sett.

Det er når du kombinerer rå ingeniørkunst med natur i verdensklasse, at bilen skinner på sitt beste.

Å vite at AMG er i ferd med å fase ut den rene V8-eren, alle fall på noen modeller, gjør ikke turen mindre emosjonell. Derfor handler det bare om å nye, og ikke minst sette pris på denne epoken, hvor det fremdeles er en ekte åtter som sørger for fremdriften og de magiske opplevelsene.

Mercedes-AMG skroter V8-eren: – Trist!

Se full videoreportasje fra turen til Hardanger i videovinduet under. Legg også merke til det brautende tiger-brølet fra de nye pottene…

