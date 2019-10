En mann i 40-årene er sammen med sin ektefelle, en mann i 50-årene, tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til og å ha vært i besittelse av mer enn tre millioner bilder, filmer og tekster som anses som overgrepsmateriale, skriver VG.

Saken begynte å rulle i 2014 da mannen i 50-årene ble anmeldt for å ha befølt to gutter.



Kort tid etter gikk politiet til aksjon mot hjemmet til mannen og hans ektemann, og beslagla da et enormt omfangsrikt overgrepsmateriale.

Beslaget består i all hovedsak av bilder og filmer, og viser barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelt betont posering, samt barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv.



Politiet har ikke funnet bevis for at materialet er egenprodusert.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier at tiltalen er forsiktig utformet med utgangspunkt i den delen av beslagene som politiet har hatt ressurser til å gjennomgå.

Mannen har erkjent straffskyld for besittelse og oppbevaring av overgrepsmateriale, mens hans ektefelle i 50-årene, hvis sak kommer opp for retten senere, kun erkjenner straffskyld for seksuelle handlinger mot én gutt under 16 år.

Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et omfattende pedofilt nettverk der over ti nordmenn foreløpig er identifisert.

