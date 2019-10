Operativsystemet ble regnet som en enorm forbedring da det ble lansert i 2009 og erstattet Windows Vista.

Windows 7 var forhåndsinstallert på de aller fleste PC-er som ble solgt fram til neste utgave, Windows 8, kom tre år senere.

Nå har tiden løpt fra Windows 7. Etter 14. januar 2020 vil ikke Microsoft lenger sørge for sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet.

– Litt skremmende å oppgradere

Hvor mange som fortsatt bruker Windows 7 er i dag, er vanskelig å si.

– Dette er tall Microsoft ikke deler. Men det er grunn til å tro at det er en god del maskiner der ute, hjemme-PC-er og slikt, som fortsatt humper av gårde på Windows 7, sier Magnus Brøyn, daglig leder i Coxit PR.

– For de fleste av oss vanlige brukere oppfattes det å oppgradere operativsystemet som ganske omfattende og kanskje litt skremmende. Det vil ikke være de nyeste og raskeste PC-ene som kjører Windows 7, så hvilket operativsystem den kjører på vil henge sammen med når man kjøpte den, sier Brøyn.

Som å kjøre bil uten belte

PC-brukere som fortsatt bruker Windows 7, har i prinsippet tre muligheter:

1) Oppgradere til et nytt operativsystem.

2) Kjøpe ny datamaskin.

3) Lukke øynene og fortsette å bruke Windows 7.

Dette siste alternativet er fullt mulig, men innebærer en risiko fordi maskinen vil være sårbare for skadevare og angrep.

SOM Å KJØRE UTEN BILBELTE: Magnus Brøyn mener det er god grunn til å tro at en god del datamaskiner fortsatt kjører med Windows 7. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Etter 14. januar vil det være som å kjøre bil uten belte. Det kan gå bra en god stund, men du vet aldri hva som lurer bak neste sving, sier Magnus Brøyn.

Linux

Om man velger å beholde datamaskinen og oppgradere operativsystemet, er det i prinsippet Windows 10 som gjelder. Microsoft skal imidlertid ha 2199 kroner for Windows 10 Pro, så da blir spørsmålet om datamaskinen er verdt en slik investering.

Det finnes alternativer som er gratis, såkalt open source-systemer. Det mest kjente er Linux.

– Det er ikke tvil om at Linux er et godt operativsystem, og mange som har IT-kompetanse og er interessert i data kjører Linux, sier Hans Christian Pretorius, Executive Director i KPMG Norge.

– Men det er en høyere brukerterskel. For folk som stort sett bruker PC-en til å lese epost og nettaviser, er jeg usikker på om det er hensiktsmessig, fortsetter Pretorius, som har jobbet med cybersikkerhet i over 20 år og blant annet har vært leder for CERT i Norge.

Antivirus hjelper litt

Pretorius nevner en annen mulighet som kan forlenge levetiden til en Windows 7-maskin. Hvis man har et antivirusprogram som oppdateres av en tredjepart, vil det kunne fange opp virus.

Sikkerhetshull i selve operativsystemet vil imidlertid ikke bli fikset.

– Kortversjonen er at det er problematisk å kjøre Windows 7 etter end of life. Etter 14. januar kommer ingen patcher eller oppgraderinger, sier Pretorius.