Ari åpner opp om sjamanmøte

God kveld Norge møter Ari Behn (47) på Galleri Lilje i Trondheim, hvor han sist helg stilte ut 25 av bildene sine.

– Dette er et viktig bilde, forklarer han og viser frem maleriet som har fått navnet «Tsunami».

Tsunami var ett av bildene som Behn malte etter bruddet med Prinsesse Märtha Louise i 2016.

– Klarer seg akkurat, smiler han og peker på maleriet, som viser et lite hus omgitt av høye bølger.

Panikkangst

Og det var bare «akkurat» at prinsessens eksmann klarte seg, for etter skilsmissen fulgte flere år med panikkangst og helseproblemer.

– Ja, det har vært tøffe tider, og vanskelige ting som har skjedd, men det har også vært fint å erfare det, forklarer han.

– Hvor mørkt var det?

– Det var lyst også. Men jeg opplevde litt sterke ting med en operasjon som var «heavy» og da kjente jeg på det.

Kunstneren forteller at det ble mye på én gang da skilsmissen kom, men at eksparet var rause med hverandre og at det har gått veldig fint.

«Heartbroken Fool»

Behn viser frem enda et bilde som er viktig for han. Det har fått navnet «Heartbroken Fool».

– Var det deg, en «heartbroken fool»?

– Det kan du si, svarer han med et ettertenksomt smil.

I sommer måtte Behn se ekskonen pryde samtlige av landets forsider med en ny mann. Det tar han med et raust smil.

– Det er veldig hyggelig at hun har funnet kjærligheten. Det er jeg veldig glad for, sier kunstneren.

Ordknapp om sjamanen

På spørsmål om han har møtt den nye kjærligheten til prinsessen, svarer en ordknapp Behn, som ikke har uttalt seg stort om Märtha sin kontroversielle kjæreste:

– Ja, vi har møttes.

– Likte du han?

– Ja, veldig, så det er veldig fint, sier han og legger til at han er stolt over eksonen og hvordan hun håndterte mediestormen som oppsto i sommer da det ble klart at de var kjærester.

– Hun står støtt i det. Jeg er veldig stolt av Märtha. Hun er forut for sin tid, hun gjør et viktig arbeid.

Kunsten går i arv

Eksparet har bestandig skjermet sine barn fra offentligheten, men snart kan eldstedatteren Maud Angelica (16) velge selv hvor privat hun vil være.