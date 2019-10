Viktor Hovland (22) tar natt til torsdag fatt på sin andre turnering på PGA-touren for sesongen.

– Viser hva som bor i ham

Nordmannen har brukt tiden etter forrige turnering på europatouren i England, som ga en ellevteplass, til å ligge i trening, et besøk i hovedkvarteret til kølleleverandør Ping og en tur hjem til Norge.

Nå har sirkuset flyttet seg videre til Asia, der turneringer i Sør-Korea og Japan venter.

Og allerede på dag én kan det bli skapt golfhistorie. For Hovland har levert vanvittige 17 strake runder på 60-tallet på PGA Touren. Torsdag kan han passere Bob Estes, som han foreløpig deler førsteplassen med.

Estes satte sin rekord helt tilbake i 2001.

– I en æra med Rory McIlroy, Phil Mickelson og Tiger Woods, så vil det være en enorm fjær i hatten for Viktor. Det viser hva som bor i ham. Det er kult for oss som følger med, men jeg tror ikke han bryr seg så mye om akkurat det, sier Europsport-kommentator Marius Thorp til TV 2.

Hovland har bare spilt én turnering på PGA-touren denne sesongen etter at han sikret seg tour-kortet via Korn Ferry Finals tidligere i høst. Under PGA-turneringen i Greenbrier, Vest-Virginia i midten av september havnet Hovland på tiendeplass etter en kruttsterk 64-runde på den avsluttende dagen.

– Strålende runde av Viktor i dag når han tangerer rekorden. Det ser ut som at en av mine største prestasjoner på touren vil bli overgått snart. For en strålende og gøy spiller han er å se på, skrev Estes på Twitter.

Nevnes blant favorittene

Blant ekspertene på PGA-tourens hjemmesider lanseres Hovland som en av favorittene til å vinne The CJ Cup i Sør-Korea denne helgen. Han beskrives som en maskin, men på oddsmarkedet er profilerte spillere som Justin Thomas og fjorårsvinner Brroks Koepka foran ham på listen.

– Ekspertene forventer at han skal slå til. Det virker som spillet hans passer til nesten alle mulige baner og forhold, sier Thorp.

Spesielt for turneringen i Sør-Korea er at det kun er 78 spillere til start og ingen cut. Det betyr at samtlige er garantert poeng og premiepenger når turneringen avsluttes søndag. Vinneren vil stå igjen med drøyt 16 millioner kroner.

– Det er et kjempestartfelt. Nå er Viktor vant med å spille sammen med de største stjernene, så jeg tror ikke det er skremmende i seg selv, sier Thorp.

Han tror Hovland tripper etter å komme tilbake i aksjon etter en måneds konkurransepause. At han som førsteårsproff valgte å droppe flere av turneringene i sesonginnledningen tror ikke Thorp er noe problem.

– Det er ofte vanlig å benytte seg av alle muligheter for å samle poeng, men jeg tror Viktor har forsikret seg om at han får invitasjoner til turneringer som denne. Det har nok vært i tankene hele tiden at dersom han fikk plass her, så droppet han de tre ukene etter turneringen i England. Og så har det vært mye reising det siste halvåret. Man må finne noen pauser til trening og hvile også, sier Thorp.

Hovlands siste 17 runder på PGA-touren: 64, 69, 66, 69, 65, 69, 69, 68, 64, 66, 66, 64, 65, 68, 68, 68, 64