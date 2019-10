Seksjonsleder for etterforskning Bent Øye i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at de er interessert i å komme i kontakt med personer som er observert i området Schjongslunden i tidsrommet 11 til 13 lørdag 12. oktober.

– Utover det har vi foreløpig ingen opplysninger som leder hen til et gjennombrudd, sier han.

Faren og hans sju år gamle sønn gikk i fritidsområdet da de ble angrepet bakfra av to menn.



Faren ble slått og ble lettere skadd, mens sønnen ble dyttet over ende.

Øye bekrefter at de fornærmede i avhør har forklart at det under hendelsen ble fremsatt ytringer som kan tolkes som rasistiske, men han ønsker ikke å gå i detalj på hva som skal ha blitt sagt.

Etter forholdene står det bra til med far og sønn.

– Det var heldigvis ingen store fysiske skader, men en sånn opplevelse er selvfølgelig noe man blir påvirket av, sier Øye.