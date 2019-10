Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han ikke vil møte USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo når de kommer til Ankara onsdag.

Til Sky News sier Erdogan at han nekter å møte Pence for å snakke om våpenhvile.

– Jeg står med rak rygg. Jeg vil ikke møte dem, sier han til Sky News få timer før besøket.

– Vil møte Trump

Han legger til at Pence og Pompeo vil få møte sine tyrkiske motparter, mens han selv bare vil forholde seg til president Donald Trump.

– Jeg vil møte Trump når han kommer, sier Erdogan.

Amerikanerne har reist til Ankara på kort varsel i et forsøk på å få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria.

USA har varslet sanksjoner mot Tyrkia som følge av offensiven, som ble innledet etter at USAs president Donald Trump varslet at de amerikanske soldatene som har vært alliert med en kurdiskdominert syrisk milits, skal trekkes ut av Nord-Syria.

For første gang på fem år befinner syriske regjeringsstyrker i byen Raqqa, som er kjent som den tidligere bastionen til terrorhæren IS.

I felles kamp

Syriske regjeringsstyrker og kurdiske styrker kjemper sammen mot tyrkiskstøttede syriske opprørere langs frontlinjen i Nord-Syria, melder SOHR.

Tyrkiske styrker fyrrte onsdag av missiler mot den syriske byen Ras al-Ain. Foto: Ozan Kose/AFP/NTB scanpix

Kampene foregår nordøst for byen Ain Issa, melder eksil- og aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag.

Det skal være første gang i løpet av den åtte år lange krigen i Syria at kurdiske styrker gjør felles sak med syriske regjeringsstyrker mot en felles fiende.

Russiske styrker er også på plass ved fronten, og Russland har advart Tyrkia og gjort det klart at de ikke vil tillate at tyrkiske og syriske regjeringsstyrker havner i direkte kamp med hverandre

Harde sammenstøt

SOHR melder om harde sammenstøt nær motorveien M4 – som knytter de viktigste kurdiskbefolkede områdene med storbyen Aleppo og middelhavskysten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har samtidig gitt beskjed om at militæroffensiven nordøst i Syria ikke kommer til å opphøre før Tyrkia har nådd sine mål.

Syriske regjeringssoldater har de siste dagene blitt sendt til Manbij, Tal Tamr, Ain Issa og Tabqa. Det er den største utplasseringen av regjeringsstyrker i området siden hæren trakk seg ut av områder med kurdisk befolkningsflertall i 2012 og den kurdiske YPG-militsen tok full kontroll.

Utplasseringen har skjedd etter at kurderne inngikk en avtale med regimet i Damaskus om at regjeringssoldater skulle komme dem til unnsetning i møte med den tyrkiske offensiven.

Avtalen ble inngått som følge av at USAs president Donald Trump besluttet å trekke amerikanske soldater ut av det nordøstlige Syria etter at de hadde vært alliert med kurdiske styrker i kampen mot IS. (NTB/TV 2)

Saken oppdateres.