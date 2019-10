Farmen-Berit og tvillingsøsteren ble adoptert til Norge: – En stor kontrast til livet vi kunne hatt

– For meg var det enklere, siden jeg levde i den berømte «Farmen-bobla». Hun følte nok at hun hadde mistet meg litt, men likevel skrev hun god natt til meg hver eneste kveld, bedyrer hun.

At begge søstrene skulle vokse opp sammen på Norges vestkyst er langt ifra noen selvfølge. Tvillingene ble nemlig adoptert fra Filippinene da de var knappe elleve måneder gamle.

– Vi har jo vunnet i lotto som fikk lov til å komme til Norge begge to, konstaterer Berit.

Trakk vinnerloddet

Else Gjerde og Jakob Arve Junges ønske om å adoptere to barn skulle bli Kirsti og Berits vinnerlodd.

– Vi har hatt en veldig fin oppvekst. Det er en stor kontrast til det livet vi kunne hatt, bedyrer Berit.

– Tenker du noen gang på hvordan livet hadde vært dersom du ikke havnet i Norge?

– Tanken har streifet meg, men samtidig så vet vi ikke om noe annet. Livet i Norge er livet vårt, forklarer hun.

– Det var spesielt

Til forskjell fra mange andre adoptivbarn har Berit og Kirsti møtt sin biologiske familie. Som 12-åringer reiste de og foreldrene tilbake til barnehjemmet søstrene ble adoptert fra.

Den biologiske familien bodde like ved, og hadde fått nyss i at jentene skulle komme. Det endte med at de møtte sin biologiske mor, far, bestemor og tre søsken.

– Det var nok et sterkere møte for foreldrene våre og den biologiske familien enn for oss. Vi var jo så små, og forsto det nok ikke helt. Men jeg husker det var spesielt å se at de menneskene i rommet lignet så mye på meg, forteller hun.

Kjenner ikke på savn

Gjenforeningen foregikk på barnehjemmet. Familien fra Averøya var veldig enige om at et møte hjemme hos den biologiske familien fort kunne blitt for overveldende.

– Vi var veldig bestemte på at vi ville møtes på nøytral grunn. Mange av familiene i området lever i fattigdom, og husene de bor i ligner blikkbokser. Det kunne fort blitt for mye å ta innover seg som 12-åring, forklarer Berit.

I dag er hun glad for at hun har gjort det, og tror nok ting hadde vært annerledes om ikke.

– Jeg hadde sikkert hatt mange flere spørsmål om det møtet ikke hadde funnet sted. Samtidig, så kjenner jeg ikke på et savn. Jeg har mitt liv og min familie her i Norge, sier hun.

Se Farmen tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 og TV 2 Sumo.