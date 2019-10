– Og dette skal bli den første elbilen vår!

Det er mai i 2016. Vi i Broom er invitert til avdukingen av to nye konseptmodeller og får også se plattformen den er bygget på.

CMA heter den. En bit av Volvos fremtid og ikke minst: Utgangspunktet for det som skal bli deres første elbil.

Nå, nesten tre og et halvt år senere, er denne fremtiden her. Etter å ha jobbet mot det over lengre tid, har Volvo akkurat presentert sin alle første elbil, XC40 Recharge.

Det skjer i Los Angeles, USA. Og det er altså den kompakte SUV-en XC40 som er først ut blant Volvos helelektriske modeller.

Helt ny modellportefølje

Ikke uventet har interessen i Norge vært stor. Importøren har passert 7.500 navn på interesselisten, før premieren.

Bilen blir en del av en helt ny modellportefølje i Volvo som heter Recharge og vil bestå av rene elbiler og ladbare hybrider.

XC40 Recharge lanseres med mange av de egenskapene norske elbilkunder ser etter i dag. Bilen har to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

XC40 er en SUV i den kompakte klassen, plassmessig er den innenfor familiebilsegmentet.

Kan trekke henger på 1.500 kilo

Batteriet er på 78 kWt (nominelt). Volvo er foreløpig ikke mer konkrete om rekkevidden enn at den er på "over 400 kilometer" etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det kan godt bety at de fortsatt jobber med dette, og at den kan bli høyere når bilen er produksjonsklar.

Slik blir "grillen" når bilen er elektrisk.

– XC40 Recharge leverer alt det norske elbilkunder ønsker seg. Det er en høyreist SUV med lang rekkevidde, masse kraft, firehjulsdrift, høy bakkeklaring og mulighet for hengerfeste, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 på 4,9 sekunder. Det blir mulig å bestille XC40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Volvo har benyttet sjansen til å ta endel designgrep når XC40 blir elbil. Det merkes spesielt godt i fronten.

Fra 490.000 kroner

XC40 kommer med mulighet for AC-lading opptil 11 kW og DC-lading opptil 150 kW. Med en hurtiglader kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. Bilen leveres med Type 2-ladekabler og Volvo vil tilby en fastmontert vegglader som ekstrautstyr.

XC40 Recharge lanseres med utstyrsnivå tilsvarende R-design, som er et høyt utstyrsnivå i Volvo-sammenheng. Her er blant annet sportsseter, parkeringssensorer, takrails, high performance lydanlegg og adaptiv cruisekontroll standard. XC40 har en bakkeklaring på 17,5 centimeter.

Så var det prisen: XC40 Recharge skal koste 490.000 kroner, eksklusive frakt og levering. Priser på ekstrautstyr og utstyrspakker blir klare nærmere salgsstart.

Det er grunn til å vente at elektriske XC40 vil bite godt fra seg i det norske elbilmarkedet.

Ingen direkte konkurrenter

Hvor står så XC40 prismessig i forhold til konkurrentene? Svaret på det er ikke entydig. Et viktig moment her er at den strengt tatt ikke har noen direkte konkurrenter blant biler som er lansert per i dag.

Biler som Hyundai Kona, Kia e-Niro og MG ZS EV er mindre, billigere – og mer folkelige.

Mercedes EQC og Jaguar I-Pace er på den andre siden både større og mer eksklusive, de koster også en god del mer enn Volvoen. Mange vil nok tenke at Tesla Model 3 er en rival, men da snakker vi altså sedan, ikke SUV.

Debuterer snart i Norge, les mer om Polestar 2 her:

Kommer i slutten av 2020

XC40 har også en søstermodell som heter Polestar 2. Også den lanseres i Norge neste år, prisen er omtrent den samme. Men heller ikke Polestar 2 er noen SUV, her snakker vi femdørs kombi.

Volvo åpner for bestilling i uke 3, 2020, fra den uken kan bilen bestilles hos alle norske Volvo-forhandlere. Det er forventet at importøren vil få god tilgang til biler for det norske markedet.

De første elektriske XC40-ene kommer til Norge i fjerde kvartal 2020 og levering fortsetter utover i 2021.

XC40 er allerede ladbar, les mer om den her:

XC40 Recharge er først ut av elbilene fra Volvo. Men den blir garantert ikke den siste.

