– Jeg snublet og plantet hånden på en kråkebolle for nesten to måneder siden mens jeg klatret opp et svaberg i Kroatia. De fleste av de små taggene gravde jeg ut av hånden selv, men to av dem satt fast og en ble infisert, skriver Neil Patrick Harris på sin Instagramkonto etter dagens håndoperasjon.

En av taggene fra kråkebollen skal ha stukket gjennom en sene i hånden hans. Derfor måtte skuespilleren opereres tirsdag.

På bedringens vei

Ifølge People skal «How I Met Your Mother»-stjernen ha vært på en familieferie da ulykken skjedde.

I sommer tok nemlig Harris og ektemannen David Burtka med deres ni år gamle tvillinger Gideon og Harper på en europeisk ferie som inkluderer stopp i Frankrike, Italia og Kroatia. Det er altså to måneder siden ulykken skjedde.

Videre takker Patrick Harris sine leger for innsatsen og skriver at han nå endelig er kråkebolle-fri og på bedringens vei. Den eneste ulempen er å må bruke en slag støttebandasje for å holde hånden hevet i ubestemt fremtid.

Rolle i Matrix-film

Samme dag som operasjonen, ble det annonsert at Harris kommer til å spille en rolle i den fjerde Matrix-filmen, melder Variety.

Han kommer til å spille med Keanu Reeves og Carrie-Anne Moss, som vil beholde sine roller i filmen, samt Yahya Abdul-Mateen II, som ble merket som en av hovedrollene forrige uke.

Dette kan bli en viktig rolle for Harris. Han er nå mest kjent for sin rolle som Barney Stinson i humor-serien «How I Met Your Mother», samt fra noen filmer, blant annet «Gone Girl».