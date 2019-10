Prinsessen reagerer sterkt på kritikken av ektemannen prins Joachim har fått etter å ha flyttet til Paris og tatt apanasjen med seg.

– Kritikken er helt urimelig. Helt urimelig i forhold til det han gjør. Jeg kan bare ikke forstå det, sier prinsessen til danske Se og Hør.

Kritikken av prinsen begynte i januar. Da varslet det danske kongehuset at prinsen, prinsessen og deres to barn skulle flytte til Paris.

Årsaken er at prins Joachim skal ta en prestisjefull lederutdannelse ved militærskolen École Militaire frem til sommeren 2020.

Det kongehuset ikke fortalte, var at prinsen tok apanasjen på 3,8 millioner danske kroner, altså 5,1 millioner norske kroner, med seg.

Ifølge nettstedet har mange ment at det var urimelig at prinsen og familien skulle få mye penger av staten, til tross for at de i forbindelse med flyttingen trapper betraktelig ned på offisielle oppdrag frem til prinsen er ferdigutdannet.

KONGELIGE: Prinsesse Marie og prins Joachim sammen med kronprins Frederik og hans prinsesse Mary avbildet i Paris forrige uke. Foto: Charles Platiau/AP

Vil at danskene skal være stolte

I en undersøkelse foretatt av YouGov for den danske tabloiden B.T, svarte kun hver tredje danske at prins Joachim er i sin fulle rett til å ta med seg apanasjen.

Da B.T møtte prinsen i Danmark forrige uke, sa han at han ikke ligger på latsiden i Frankrike.

– Vet du hva. Jeg er på oppdrag for Danmark her i Frankrike, og det er ikke noe som er enkelt. Jeg har mye å se til her, sa han.

Videre fortalte han at moren, dronning Margrethe, oppfordret ham til å dra.

– Jeg må også si: Jeg er blitt sterkt oppfordret til det, også av dronningen, sier han.

Den danske kongehuseksperten Søren Jakobsen sier til nettstedet at han mener at prinsens oppførsel er litt arrogant.

– Saken er jo at prins Joachims mor burde ha tatt opp apanasjen med statsministeren, og det gjorde hun ikke, sier han.

Overfor danske Se og Hør slår Marie tilbake.

– Han er ikke arrogant, og han sier sannheten. Alltid, sier hun.