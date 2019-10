Hunden ble påkjørt – da svartnet det for Herrem

Se Molde - Vipers på TV 2 Sport 2 og Sumo onsdag fra kl. 19

Camilla Herrem er gjest i TV 2s håndballpodkast «Kommentatorbua» denne uken etter en svak sesongstart med Sola, og en skadepreget VM-oppkjøring med håndballjentene.

Ble rasende på bilist

Ingen av de tingene får veteranen ut av fatning. Det er ting utenfor banen som har fått Herrem til å «klikke». Som da hun spilte i Baia Mare i Romania, og en rumensk bilist kjørte på hunden hennes Lykke

– Mange tenker på meg som en blid person, men det kan gå andre veien, sier Herrem.

– I Romania var jeg og hunden min Lykke ute å gikk tur. Vi skulle gå over veien på et fotgjengerfelt. Jeg ser at en bil kommer nærmere og nærmere. Han kjører sakte, men klarer ikke å vente til jeg og Lykke er over veien, og så treffer han Lykke litt på sida av rompa. Det var ikke så mye, men nok til at det svartna for meg.

– Jeg stilte meg foran bilen. Slo nesten alt jeg kunne i frontruta. Så gikk jeg ut på sida der han satt og begynte å slå på vinduet der. Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt å gjøre, men det var slik jeg reagerte. Og så begynte han å kjøre, for jeg må jo ha sett gal ut. Og så tenkte jeg at da er det bare å springe etter bilen. Så jeg og hunden, som var i bånd, sprang etter, men selvfølgelig klarte vi ikke å ta han igjen. Jeg er jo litt rask, men ikke så raskt. Så da endte det med en situasjon der det svarta skikkelig for meg da.

Herrem sier hun aldri har opplevd en lignende situasjon.

– Da mista jeg helt kontrollen, og det var ganske ekkelt for jeg var jo i Romania. Jeg visste jo ikke hvem denne personen var eller hvordan han kunne ha reagert. Der og da svartna det bare, og rullegardina gikk ned. Jeg tenkte ikke på hånda heller. Slå og slå med skuddarmen var jo ikke så smart.

– Jeg har vært litt bekymret

Nå trener Herrem skuddarmen for fullt for å skaffe poeng til Sola, som har startet sesongen med å tape seks av seks kamper. Og det nærmer seg ett nytt mesterskap, VM i Japan i desember.

– Jeg har vært litt bekymret. Men det er ikke så mye å gjøre med det som er gjort. Vi må bare tenke på veien videre. Nå går vi litt tilbake til sånn vi spilte forrige sesong i 1. divisjon. Det fungerte, og det fungerte også mot eliteserielag vi spilte mot i cupen. Så det blir «back to the roots», sier Herrem.

For sin egen del og prestasjonene på landslaget er hun ikke bekymret.

– Ja, det har blitt vanskeligere og vanskeligere med alle disse skadene. Og vi må være realistiske når kanskje seks som ha spilt mye de siste åra er ute. Det er noe nytt. Men vår drøm er den samme uansett, og målsettingen er den samme, ta medalje, så får vi se.