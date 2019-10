Gamle elbil-batterier kan gi lavere strømregning

Cellene bygges inn i flere kasser, som ifølge Helsingeng gjør løsningen svært brannsikker. Batteripakken kan plasseres hvor som helst i boligen.

Sikkert system

Effektuttaket er ikke i nærheten av så stort som når batteriet brukes i en bil, så det skal ikke være noen risiko knyttet til varmgang og brannfare.

– Til denne eiendommen vil en enhet på 10 kWh lades ut med en effekt på 6 kW. Det er som en koketopp, sier Helsingeng.

I større bygg kan flere batteripakker installeres sammen. Eaton har levert mer omfattende batteriløsninger både i Norge og i utlandet. På Bislet Stadion er det installert 30 batteripakker som kan lagre 100 kWh.

Tommel opp fra Enova

Om batteriene brukes i kombinasjon med et solcelleanlegg, vil det gi brukeren mulighet til å bruke «gratis» kraft når det passer best. Enova ser på batteriløsninger i hus som et godt miljøtiltak.

– Den storstilte elektrifiseringen vi trenger på vei mot lavutslippsamfunnet byr på noen utfordringer for strømnettet. Slike smarte løsninger er med på å bidra til å redusere denne belastningen på strømnettet, og kan på den måten gjøre omstillingen til lavutslippsamfunnet enklere og mindre kostbar, uttaler Gunnel Fottland, Enovas markedssjef for bygg og energisystem.

– Det er også et pluss at det er brukte batterier som blir tatt i bruk. Det betyr at levetiden til batteriene forlenges, og at det ikke er miljøkostnader knyttet til produksjon av nye batterier, fortsetter Fottland.