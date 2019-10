Tror ikke Solskjær vil hvile spillere mot Liverpool

Følg Manchester United-Liverpool søndag. Sendestart 10.00 på tv2.no og TV 2 Sumo!

Manchester United ligger på en skuffende 12. plass med fattige ni poeng etter åtte spilte kamper i Premier League.

Søndag kommer ubeseirede Liverpool på besøk. Med tanke på bortelagets form skal mye klaffe for at Manchester United skal klatre på tabellen til helgen.

Deretter venter Norwich borte og Bournemouth borte, to lag som definitivt trives best på eget gress. Dersom det skulle ende med 0 poeng i disse tre kampene er det en reell fare for at Manchester United befinner seg under nedrykksstreken i begynnelsen av november.

Og da har Manchester United fortsatt ikke møtt Manchester City og Tottenham.

– Veldig, veldig ekle kamper

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller kaller de kommende kampene veldig ekle.

– Det er en fin rekke for lag det går bra med. Én toppkamp og to lag man skal slå. Men akkurat nå er det bare ekle kamper. Solskjær har lite å vinne. Det vil selvsagt roe ting veldig om de slår Liverpool, men de to andre kampene er ekle. Det er kamper mot fotballag som på sitt beste kan spille ut de fleste lag. Det er veldig, veldig ekle kamper. Med tap mot Liverpool blir det enda eklere kamper, understreker Stamsø-Møller.

Mens Paul Pogba og David de Gea definitivt er ute med skader, kan Aaron Wan-Bissaka og Anthony Martial rekke Liverpool-kampen. Stamsø-Møller har ingen tro på at Ole Gunnar Solskjær velger å hvile spillere som er tvilsomme til helgens kamp for at de skal bli helt friske til Norwich- og Bournemouth-kampene.

– Det vil overraske meg veldig hvis dersom ikke alle i Manchester United tenker Liverpool-kampen og kun den. Det er ofte slik at spillere har et ord med i laget dersom det er muskel- og seneskader. Hvis spillere er tvilsomme til kampen, tror jeg de velger å spille. Det er alltid vanskelig å vite hvem som tar de endelige valgene, for det burde jo være det medisinske apparatet, sier han.

– Tidenes største skandale

Til tross for de ekle kampene har han ingen tro på at det blir en kamp på nedre halvdel for storklubben fra Manchester.

– Egentlig er det viktigste at avstanden opp til topp fire blir større med tap mot Liverpool. Det er faktisk det som foreløpig har noe å si. Man kan snakke om nedrykksstrid, men det ville vært tidenes største skandale om Manchester United klarer å rykke ned med det laget og den troppen. Det er mange gode fotballspillere, så det er ikke tema, avfeier han.