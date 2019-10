Tim Robin Lihaug skulle etter planen bokse tittelkamp mot argentinske Ruben Eduardo Acosta (41) i Grieghallen 26. oktober.

Nå er kampen avlyst.

Grunnen er at Lihaugs motstander ikke ble godkjent av knockout-nemnda. Aldersgrensen for å bokse profesjonelt i Norge er 40 år. Acosta er 41 år.

Det ble søkt om dispensasjon, men nemnda sa nei.

– Problemet var Acosta. Han fikk ikke dispensasjon til å bokse her i Norge. Det lar seg ikke gjøre. Da jeg fikk høre det, gikk alt i svart. Det er tross alt bare en uke til. Det var ikke gøy. Men dette er min kamp. Ting blir flyttet. IBA er fast bestemt på at jeg er førsteutfordrer. Det er fint å høre. Det ordner seg, men det blir utsatt, sier Lihaug til TV 2.

– Proffboksing er lovlig i Norge, men regelverket er ikke laget for at det skal være enkelt å arrangere. Det er veldig vanskelig. Jeg skal ikke gå til angrep på de som sitter i nemnda, for de gjør bare jobben sin. Men systemet for å få gjennom proffkamper i Norge er veldig krevende, sier han.

Avlysningen påvirker også kampene til Simen Nysæther, Adam Mekdad og Aron Jahnsen, som skulle bokset matcher før Lihaugs kamp mot Acosta.

Nå vil Lihaug i stedet få mulighet til å vinne IBAs VM-tittel 7. mars 2020. Det blir en ny motstander for nordmannen.

– Jeg regner med at motstanderen blir klar i løpet av året. Vi har god kontakt med IBA. De skal finne en motstander under 40 som er kvalifisert. Da blir det en ganske god bokser, sier Lihaug.

Han skulle etter planen til Gran Canaria etter kampen. Den turen blir ikke avlyst.

– Men treningen blir lagt litt om. Nå kommer jeg til å gå ned et hakk i to måneders tid før ny oppkjøring starter 1. januar. Jeg skal blant annet en tur til Gran Canaria med damen. Jeg skulle kose meg litt etter kampen, men den kommer nå før kampen. Jeg ser lyst på det nå, selv om det er tøft at det ender slik uken før. Jeg var helt knust da det skjedde, men folk jobber for å få det til. Det setter jeg stor pris på, avslutter han.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Morten Justad Johnsen, leder i Godkjenningsnemnda i Kulturdepartementet som godkjenner organisert kampaktivitet som tillater knocket, den såkalte knockoutnemnda.