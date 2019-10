Opels satsing på elbil i Norge har så langt vært en aldri så liten berg-og-dalbane. Deres Ampera-e fikk enorm oppmerksomhet da den ble lansert.

Flere tusen norske kjøpere sto i kø, for en bil som den gangen hadde en unik kombinasjon av pris og rekkevidde.

Problemet var bare at importøren ikke klarte å skaffe i nærheten av nok biler fra USA, hvor den ble produsert av Chevrolet. Mange kunder ble frustrert – og etter hvert rullet det også inn nye konkurrenter som fikk mer oppmerksomhet enn Opelen.

330 kilometer rekkevidde

Slik sett er det en svært etterlenget nyhet den norske importøren akkurat nå har fått til landet og viser frem.

Det er nemlig klart for Opels andre elbil. Det er småbil-legenden Corsa som nå kommer i elektrisk utgave.

Med prislapp fra 249.900 kroner, blir den en av de rimeligste elbilene her til lands når lanseringen er i gang rundt mars/april neste år.

Med en rekkevidde på 330 kilometer, etter den nye WLTP-målemetoden, legger Corsa seg omtrent midt på treet. Men bilstørrelsen tatt i betraktning, er dette sannsynligvis tilstrekkelig for de fleste. Corsa er neppe det naturlige valget for de som har veldig mye langkjøring.

Salget i Norge har falt og falt – kan denne snu det?

Corsa har vokst seg større for hver generasjon og byr nå på relativt gode plassforhold.

Tre ulike kjøremodus

Hurtiglading sørger for at batteriet på 50 kWt kan lades til 80 prosent av kapasiteten på 30 minutter. Status og styring av ladingen kan gjøres på en smarttelefon via en app som Opel kaller MyOpel.

Elmotoren har 136 hestekrefter. Dette sammen med et dreiemoment på 260 Nm, gjør at nye Corsa bruker 2,8 sekunder fra 0-50 km/t. og 8,1 sekunder til 100 km/t.

Man kan påvirke rekkevidden ved å velge mellom tre ulike kjøremodus – Normal, Eco og Sport. Sistnevnte sørger for økt respons og mer sportslige kjøreegenskaper, mens Eco gir optimalisert rekkevidde.

Denne kan bli en konkurrent til Opel Corsa

Slik ser interiøret i nye Opel Corsa ut.

Avansert kamerasystem

Taklinjen er senket med 4,8 centimeter sammenlignet med forgjengeren og sitteposisjonen er senket med 2,8 centimeter – tyngdepunktet er også lavere enn tidligere og skal bidra til gode og sporty kjøreegenskaper.

Opel inkluderer sikkerhetssystemer som tidligere bare har vært tilgjengelig i større og dyrere biler. Det avanserte kamerasystemet sørger sammen med radar og andre sensorer for å forsyne de avanserte førerassistansesystemene med oppdatert informasjon om hva som skjer rundt bilen.

Lys har lenge vært viktig for Opel, og nye Corsa er den første ut i småbilklassen som blir tilgjengelig med de adaptive og blendingsfrie IntelliLux LED-matrix-lysene.

Rekkevidde på 330 kilometer gjør at Corsa-e plasserer seg omtrent midt på skalaen.

Video: Her kan du se mer av nye og elektriske Opel Corsa