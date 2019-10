Det er en nedgang på syv prosent.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen skjer etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer. Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

Informerer

Staten og Norges Bondelag har nå blitt enige om hvordan jordbruket skal redusere produksjonen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal holde en pressekonferanse klokka 14 onsdag der de skal presentere planen.

Avslutter osteeksport

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trakk seg tirsdag fra forhandlingene med staten.

– Det tilbudet som vi fikk fra staten, gir ikke grunnlag for å være med og sluttføre forhandlingene, sa leder Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Jordbruket leverte sine posisjoner for nedskalering av melkeproduksjonen 23. september, og staten kom med sine svar mandag denne uka.

På grunn av kuttet i eksportstøtte har Tine besluttet at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsberg-ost beregnet på det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Eksporten har vært på nær 12.000 ost i året.