Både i Bergen og Oslo er forhandlingene om en felles politisk plattform for partiene som skal samarbeide de eneste fire årene, ennå ikke i boks.

Også på mindre steder som Hamarøy, Kautokeino, Kvænangen og Lurøy er ordførervalget ennå ikke avgjort, skriver Kommunal Rapport.

I Kvænangen har rot ved gjennomføring av kommunevalget ført til en politisk thriller. Mandag møttes valgstyret for å legge inn resultatene på nytt etter omtelling. Da ble det imidlertid oppdaget nye feil og møtet avbrutt. Ap og Sp kniver om det siste mandatet, et mandat som kan avgjøre hvilket parti som får ordføreren.

I Lurøy har forhandlingene ennå ikke ført fram. Her har Ap og Sp seks representanter hver, like mange som Høyre og Frp til sammen. Her foregår fortsatt forhandlingene, og kommunestyret skal etter planen ha et konstituerende møte 31. oktober.

I Hamarøy skal kommunestyret konstituere seg 24. oktober. Her forhandler Sp med Ap. Blir de enige har de flertall. Her har Høyre snudd etter valget og droppet sin opprinnelige ordførerkandidat ettersom en annen fikk flere listestemmer.

I Kautokeino har kommunestyret sitt konstituerende møte 31. oktober.