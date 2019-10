– Før var det slik at man ble glad da de tapte, men nå ...

– Ja, hvis ikke så blir jeg veldig overrasket. Jeg vet jo ikke det, men jeg vil jo tro at de har en plan for alt. De lot spillere gå, så jeg regner med at klubblederne har et lite ord med i spillet også. Jeg tror dette blir bra til slutt, sier Hertha Berlin-keeperen.

Ung keeper (16) fikk sjansen på Manchester Uniteds treningsfelt i 2000. pic.twitter.com/xW6ryunsFA — TAsportenGULL (@TAsportenGOLD) October 1, 2019

Almenning Jarstein tror heller ikke det er sjanseløst å få med seg et positivt resultat allerede i rivaloppgjøret mot Liverpool søndag.

– Liverpool er jo i en klasse for seg selv nå, så det blir en tøff kamp, men ingenting er umulig. United slo jo Chelsea i åpningen og klarte uavgjort mot Arsenal, så det har vært tette kamper. Men det er klart at det blir en utfordring. Jeg gleder meg til å se den, sier han.

Selnæs: – De er lysår unna

Ole Selnæs, som også var stor Manchester United-supporter i oppveksten, forteller om en synkende interesse for sin gamle favorittklubb de siste årene.

– Det begynner å bli noen år siden jeg har vært skikkelig United-fan. Siden jeg har vært spiller selv, har jeg nøyd meg med å heie på Rosenborg. Nå er det heller mer slik at jeg liker å se på europeisk fotball. Jeg koser meg med Champions League og toppkamper i forskjellige ligaer, men uten å være noe spesielt fan. Jeg koser meg bare med å bli underholdt, sier Kina-proffen.

Selnæs bekrefter imidlertid at han ser Premier League-kamper innimellom, blant annet den siste Manchester United-kampen før landslagspausen der det ble 0-1-tap mot Newcastle i et oppgjør han omtaler som «en utrolig tam forestilling».

– De er jo rett og slett utrolig langt bak City og Liverpool, og så er det jo forskjellige grunner til det. De har et spillermateriale som ikke er i nærheten hvis du setter det opp mot for eksempel Citys. De er lysår unna, så det er jo veldig mange grunner til at det har endt som det har gjort, sier 25-åringen.

– Hvis de taper, er det full krise

Det skinner også gjennom at den tidligere RBK-profilen synes oppmerksomheten som tillegges storkampen søndag og Ole Gunnar Solskjærs tid i Manchester har vært noe i overkant, men samtidig unner han landsmannen suksess i klubben han for evig tid har skrevet seg inn i historiebøkene med gullskrift som spiller.

– Det er litt trist, og jeg håper jo at det går bra med dem nå som Solskjær er trener. Jeg synes det er artig for norsk fotball og for Norge generelt. Jeg skal ikke snakke for mye om det, for det har vært nok snakk om det, men det er jo kult. Jeg håper jo at han får det til, men per nå så ser det jo ikke så dritbra ut akkurat.

– Hvilke forventninger har du til Manchester United-Liverpool-kampen som er i anmarsj?

– Det er jo 17. mai og julaften på en gang i Norge når det er United-Liverpool, så da står vel landet stille et par timer på kampdag tenker jeg. Det er jo en kamp United trenger poeng i. Hvis de taper den, da er det full krise. Det er en viktig kamp, sier Selnæs.

Ajer og familien har konvertert fra Liverpool

Kristoffer Vassbakk Ajer er en annen som har vokst opp som supporter som en av gigantene, men Celtic-stopperen bedyrer at han nå har et mer avstandsforhold til det hele.

– Jeg er Celtic-supporter. Jeg var Liverpool-supporter da jeg var yngre og har en familie som er enormt Liverpool-interesserte, men nå har alle konvertert over til Celtic, smiler han og rister på hodet over påstanden om at han fremdeles heier på de røde.

Midtstopperprofilen følger imidlertid Premier League tett, og spår en tøff batalje til tross for den poengmessige avstanden på tabellen - 15 poeng etter åtte kamper - forut for kampstart søndag.

– Det er jo en vanvittig spennende kamp som alle følger med på, men akkurat nå så er forskjellen mellom lagene blitt for stor.

– For stor i den grad at det er sjanseløst for Manchester United, selv på hjemmebane?

– Nei, men det er jo liten tvil om at Liverpool er favoritter nesten uansett hvilket lag de møter nå. Det blir en tøff kamp, men disse kampene lever i beste velgående, sier Vassbakk Ajer.

King vil ikke spekulere i om hans lag kan havne foran Manchester United

Åtte kamper ut i sesongen er Liverpool suverene på topp med 24 poeng, åtte strake seire og en luke på åtte poeng allerede ned til toer Manchester City. United på sin side er nummer tolv, har kun ni poeng totalt og hele 15 opp til rivalene. To plasser og to poeng foran United, på 10. plass forut for den niende runden, ligger Joshua Kings Bournemouth.

– Kan Bournemouth havne over Manchester United på tabellen til slutt?

– Jeg vet ikke. Vi har fokus på oss selv og vi prøver å gjøre gode kamper. Vi har hatt noen kamper hvor vi har vært OK og vunnet og vi har hatt noen kamper hvor vi har vært ikke så bra og ikke vunnet. Og så har vi kamper som mot Arsenal, da vi var helt elendige i 1. omgang og spiller en bra 2. omgang, sier King, og fortsetter:

– Jeg tror vi havner på topp ti i år, i hvert fall. Hvor vi ender opp, det vet jeg ikke, men hvor Manchester United ender opp, har jeg ingen anelse om. Jeg er ikke i den klubben, og jeg kan ikke kommentere det, for jeg spiller for Bournemouth. Uansett hva jeg mener, så har ikke det noe å si. Man finner det jo ut i mai når sesongen er sluttspilt.

Følg Manchester United-Liverpool søndag. Sendestart 10.00 på tv2.no og TV 2 Sumo!