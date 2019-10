Kristoffer Olsson (24) kom under huden på Spanias Dani Ceballos under tirsdagens kamp i EM-kvalifiseringen.

Med storspill på svenskenes midtbane var Krasnodar-spillerenen en viktig bidragsyter til at det ble ett poeng og styrkede sjanser i jakten på EM-billett. Men samtidig terget han på seg flere av de spanske stjernene.

I den første omgangen oppstod det en situasjon hvor Arsenal-spilleren Ceballos reagerte.

– Han sa at jeg forsøkte å slå tunnel på ham, og at jeg ikke skulle prøve å være Messi, sier Olsson ifølge Fotbollskanalen.

– Jeg synes det var merkelig sagt av ham. Jeg skjønte ikke hva han mente.

Olsson var kun én av to spillere som leverte til femmer på børsen i Expressen. Han ble beskrevet som «mesterlig på midtbanen» og ti minutter før slutt forsøkte han seg på en ny tunnel. Denne gangen på Fabián Ruiz.

Forsøket lyktes ikke. Han fikk derimot en dytt i retur da han prøvde å vinne ballen tilbake, og knuffingen var i gang. Også her var Ceballos tett på.

Etter kampen nektet Ceballos for å ha kommet med en Messi-kommentar mot Olsson.

– Nei, nei. Vi passerte bare hverandre på banen. Jeg sa ingenting sånt, men det ble en diskusjon, sier Ceballos til Expressen.

1-1-resultatet gjør at situasjonen ser svært lys ut for Sverige med tanke på EM-billett. Med to kamper igjen av gruppespillet er det ett poeng ned til Romania, som er motstander på bortebane i neste kamp. I den siste runden venter Færøyene i det som på papiret skal være tre enkle poeng, hjemme i Stockholm. Romania har Spania på bortebane i siste kamp.