Det er snart 10 år siden kjendisprest Einar Gelius sluttet i Vålerenga kirke etter at den kontroversielle boka «Sex i bibelen» kom ut i 2010. Det stormet kraftig rundt den profilerte sognepresten som førte til at han selv sa opp sin jobb.

Sexologi-studier

Nå, et tiår senere, studerer Gelius sexologi på Universitetet i Agder etter å ha blitt inspirert av den kjente sexologen Esben Ester Pirelli Benestad.

– Jeg tenker at jeg kan bruke sexologien i jobben min som prest, som veileder og sjelesørger. Husk at sex dessverre ofte blir forbundet med synd og skam i mange kristne miljøer. Jeg ønsker å fremheve at sex er Guds gode gave til oss mennesker og at sex er viktig for både vår mentale og fysiske helse, sier Einar Gelius til TV 2.

– Sikkert noen som blir provosert

Siden den kontroversielle bokutgivelsen har han drevet med foredragsvirksomhet og skrevet nye bøker. De siste fem årene har han gjenopptatt prestegjerningen i Gudbrandsdalen - først i Lom og nå sist i Lillehammer. Nå går han igjen nye veier som prest og vet at han sikkert provoserer noen.

KONTROVERSIELL BOK: Einar Gelius sa opp sin prestestilling etter langvarig strid med biskop Ole Christian Kvarme i 2010. Her fra lansering av boken, oktober, 2010. Berit Roald/Scanpix

– Kirken har jo tradisjonelt hatt et meget negativt syn på sex, og fremdeles er det mye tabu og skam knyttet til sex i kristne miljøer. Så ja, det er sikkert noen i kirken som lar seg provosere av mitt engasjement og mine studier, sier Gelius til TV 2.

Ulike reaksjoner

Kollegaer av Gelius i den norske kirke har møtt ham med forskjellige reaksjoner når han forteller de om sine sexologi-studier.

– Å snakke åpent om sex er fremdeles flaut for mange. Mens andre igjen synes det er spennende og interessant at jeg har begynt på disse studiene.

– Tro du at du blir en bedre prest ved å studere sexologi?

– Mitt liv på godt og vondt, alle mine erfaringer og all motgang og medgang jeg har opplevd hittil i livet mitt, gjør meg til en bedre prest. Så ja, jeg tror også sexologi-studiene vil gjøre meg til en mer lyttende, raus og åpen prest, avslutter Einar Gelius til TV 2.