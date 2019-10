USA: 1299 syke, 26 døde Europa: 0 syke, 0 døde

Ifølge de siste tallene fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA er 1299 personer rammet av lungesykdom etter bruk av e-sigaretter. 26 dødsfall er bekreftet i 21 delstater.

På samme tid er det ikke registrert lignende sykdomstilfeller i Europa som knyttes til bruk av e-sigaretter. Det forteller seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

– Jeg følger veldig med på dette, og særlig vårt søsterinstitutt Public Health England har fokus på å fange opp denne typen sykdomsutbrudd. Foreløpig har man ikke registrert noe utenfor USA, så vidt vi vet, sier Lund.

Rammer unge

Han sier det er særlig to ting som kjennetegner sykdomsutbruddet i USA:

Sykdomsforløpet er helt akutt. Det kommer ikke av lang tids eksponering, som man ofte ser blant folk som blir syke av sigarettrøyking.

Sykdommen rammer unge mennesker. Mens man vanligvis ser røykeskader langt ute i livsløpet, er 80 prosent av de syke i USA under 35 år gamle. Mange er svært unge.

CDC opplyser at de fleste pasientene innrømmer å ha brukt produkter som inneholder cannabisolje, hvor virkestoffet er THC. Mange har kjøpt disse oljene på gata eller fra selgere som omsetter ulovlige produkter.

Bruker stoff som finnes i hudkrem

Karl Erik Lund forteller at hovedmistanken nå går på at selgere av illegal cannabisvæske tynner ut væsken for å drøye den og derved tjene mer penger.

Men når den skal selges, tilsetter de gjerne et fortykningsmiddel fordi kjøperen vurderer oljens styrke etter hvor tykk den er.

– Fortykningsmiddelet inneholder vitamin E-acetat, et stoff man vanligvis finner i hudkrem. Stoffet man mistenker å forårsake sykdom er verken nikotin eller THC, men altså vitamin E-acetat. Det er det man vet så langt, men det komplette bildet er ikke klart, sier Lund.

Han understreker at utbruddet ikke har noe å gjøre med ordinær bruk av lovlige e-sigaretter. I så fall ville man også sett sykdomstilfeller utenfor USA og blant eldre brukere.

– E-sigaretter har vært på markedet i ti år og bare i England er det 3,6 millioner dampere. Der har man ikke fanget opp lignende tilfeller, sier Lund.

Røyking er mye verre

Lunds bekymring er at folk som bruker e-sigaretter, skal skremmes til å slutte med damping og gå tilbake til vanlige tobakkssigaretter. De aller fleste som bruker e-sigaretter, er tidligere røykere. Men vanlige sigaretter er mye mer helseskadelig enn e-sigaretter.