Her GPS-jammer de norske styrker

Onsdag lettet et DA-20 Jet Falcon fra Andøya flystasjon.

Flyet blir omtalt som Forsvarets spionfly, og har som hovedfunksjon å drive elektronisk krigføring.

Samtidig gjennomførte luftvern stridsgruppe i Luftforsvaret en strategisk forflytning fra Ørland til Bodø.

Forflytningen er en del av stor samvirkeøvelse, der beredskapen til flere avdelinger i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret blir testet. Om lag 1400 soldater, blant annet fra Telemark bataljon og flere avdelinger fra Brigade Nord, deltar.

Under forflytningen ble signaler, som GPS eller andre elektroniske hjelpemidler, blokkert av spionflyet, som simulerer en tenkt fiende.

Trener på signalforstyrrelser

Under øvelsen har også F-16 jagerfly gjennomført skarpe øvelser, med bombing mot mål på en skytebane.

Både bakkestyrkene i luftvern stridsgruppen og F-16-pilotene blir utsatt for signalforstyrrelser og jamming.

– Vi vil gi kampflyene trening i å operere i et signalmiljø med forstyrrelser, sier nestkommanderende ved 717-skvadronen, major Nils Arne Hjelmeland.

TV 2 får opplyst at årsaken er at det nå regnes som et realistisk scenario at Norge befinner seg i en konflikt der signaljamming vil være en faktor.

– Scenariet baserer seg på at vi har en situasjon på bakken, og F-16 støtter styrkene. Vi har også DA-20 Jet Falcon, som kan simulere en motstander. Da får vi trent på aspekter innen elektronisk krigføring, sier sjef for 331-skvadronen, oberstløytnant Erik Brettingen til TV 2.

Luftforsvaret har under øvelsen et styrket nærvær i nord, og samarbeider blant annet med Heimevernet og har et taktisk samvirke med Hæren.

717-skvadronen med spionflyene DA-20, samt F-16 og luftvern, vil under øvelsen øve på å operere fra en såkalt fremskutt base.

Russisk GPS-jamming

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jamming et nytt element i det nye normalbildet i nordområdene.

Slik ble et russisk jammesystem flyttet under NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Etterretningstjenesten

Tidligere i år avslørte TV 2 at Russland drev med omfattende elektronisk jamming under NATO-øvelsen Trident Juncture.

I midten av oktober 2018 utstasjonerte Russland et jammesystem på Luostari flybase, 16 kilometer fra norskegrensen.

Avinor måtte innføre alternative flyrutiner, og flere passasjerfly mistet GPS-signal i luftrommet fra Kirkenes til Lyngen i Troms.

Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelsen ble avsluttet, ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde.