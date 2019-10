Mathisen kritisk til Lagerbäcks grep

Som i kampen mot Spania, måtte Norge ty til Alexander Sørloth og Bjørn Maars Johnsen i håp om å snu kampbildet.

– Fungerte absolutt ikke

Selv om resultatet ble det samme - utligning og uavgjort etter scoring på overtid - satt man igjen med en følelse av kaos etter bortekampen i Bucuresti tirsdag kveld.

– Det har fungert fint å spille med fire sentrale midtbanespillere borte mot Sverige, hjemme mot Spania. Men i kveld fungerte det absolutt ikke, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For etter å ha dominert den første omgangen, spilt Romania ut og skapt flere kvalifiserte sjanser, ble desperasjonen etter de tre poengene som ville holdt liv i EM-drømmen, større og større etter hvilen.

Kaptein Stefan Johansen og Ole Selnæs ble byttet ut med Sørloth og Maars Johansen. To bytter med et tydelig signal om en mer direkte tilnærming og flere innlegg i feltet.

– Det kan for så vidt være greit om man har et kampbilde og en kamp hvor du produserer mange innlegg, men i den fasen av kampen er Romania vel så gode. Det er de som styrer kampen og trykker Norge tilbake. Norge får aldri utnyttet at man har masse luftstyrke inne i sekstenmeteren, sier Mathisen.

– Kampbildet og kampen som var her, den var ikke det som passet de spissene vi hadde innpå mot slutten av andre omgang.

TV 2s fotballekspert trekker frem Mohamed Elyonoussi som en spiller man kunne hatt brukt for på kanten. For innleggene fra begge sidene var altfor dårlige. Først da Sørloth steg til værs etter et perfekt innlegg fra Mathias Normann på overtid så man hva riktig servering kunne gjort for spissene.

– Grepene som ble gjort, ga oss for så vidt et mål. Men det ble aldri noe mer flyt i spillet. Det var veldig kaotisk på slutten, sier Mathisen.

Misfornøyd med innleggene

Norges eneste målscorer deler betraktningen om at kvaliteten på innleggene var for dårlig. Han synes det norske spillet kom seg utover i omgangen etter at man lenge slo altfor mange langpasninger i lengderetning.

– Vi må bli flinkere. Det er for mange baller som blir klarert ved første stolpe. Vi er nødt til å få den over der. Vi har mange som er giftige i boksen, sier Sørloth.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener det er både byttene og spillerne selv som må dele skylden over at det norske laget mistet balansen etter å ha hatt god kontroll i den første omgangen.

– Vi skal klare å roe oss ned, men vi ble litt overambisiøse. Vi driblet og mistet ballen én mot én. Jeg vet ikke om de ville for mye. Men det luktet litt det, sier Lagerbäck.