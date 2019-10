Begge er norske statsborgere og jobbet som drosjesjåfører i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

Tyrkisk politi mistenker dem for å ha lederroller i den forbudte kurdiske organisasjonen PKK, som av tyrkiske myndigheter ansees som en terrororganisasjon.



De er siktet for terrorvirksomhet eller støtte til dette.

Utenriksdepartementet bekrefter at mennene er løslatt, men ønsker ikke å gi ytterligere uttalelser.

Ifølge Aftenbladet er mennene fortsatt siktet og må melde seg til politiet hver dag. De er fratatt passet og får ikke forlate Tyrkia. Det er ventet at siktelsene vil ende i en rettssak, skriver avisa.

Advokat Bent Endresen, som representerer den ene av de siktede, retter skarp kritikk mot norske myndigheter for manglende innsats for å hjelpe de to norskkurderne.

– Utenrikstjenesten har ikke gjort en dritt for å hjelpe nordmennene. De har et helt konserthusorgel med virkemidler å spille på, men vi hører ikke et pip, sier Endresen.