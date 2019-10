For 10 år siden gikk nettsiden broom.no på lufta for første gang. Det var et stort prosjekt i TV 2-regi – og den første såkalte bimediale-satsingen fra landets største kommersielle TV-kanal. Det innebar både TV-program, med ingen ringere enn Jan Erik Larssen, og altså nettside.

Det har skjedd mye på disse 10 årene – og viktigst er kanskje at nettstedet nå er Nordens største om bil. Broom har over en halv million unike brukere i uken.

Nå skal jubileet feires. Det gjøres i samarbeid med Broommarked – en helt ny markedsplass for kjøp og salg av bil, bobil, MC og caravan.

– Vi synes det er veldig moro å kunne gi bort en bil, i forbindelse med jubileet vårt, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Morsom reise

Han var den første som i sin tid ble ansatt i Broom – og har styrt Broom-skuta alle disse 10 årene.

– Det har vært en utrolig morsom reise. Vi har måttet jobbe knallhardt for å bli størst. Nå som vi har klart å få en slik posisjon, blir ikke arbeidsmengden noe mindre. Vi legger mye press på oss selv, for å stadig utvikle oss, sier Broom-sjefen.

Et viktig prinsipp for Broom helt siden starten, har vært å spre stoffet bredt. Broom-sakene er representert på Nettavisen, ABC Nyheter, Startsiden, en rekke Amedia-aviser og selvsagt på TV2.no.

– I sum gir det oss en svært bred dekning som ingen andre som skriver om bil her til lands er i nærheten av, sier Skogstad.

Broom.no feirer ti år i år, og gjør det med svært gode lesertall. Her er nesten hele gjengen samlet. Fra venstre Øyvind Blankvandsbråten, Knut Skogstad, Jan Christensen, Vegard Møller Johnsen og Benny Christensen. Sjettemann på laget heter Mats Brustad og var opptatt med eksamen da bildet ble tatt.

Feiret jubileum med rekordtrafikk!

– Én faktor avgjørende

Han trekker frem én spesiell faktor som han mener har vært avgjørende for Broom-suksessen:

– Det er entusiasme! Vi skriver om noe vi selv har et dypt engasjement for, en lidenskap vi deler med veldig mange av leserne. Broom.no er også et eget selskap. Vi er en del av en en krevende og tøff medievirkelighet og må hele tiden levere vårt beste for å holde posisjonen vår. Nest best er aldri bra nok i Broom, sier Skogstad.

Helt fra starten av, var ambisjonen for Broom å bli Norges største nettsted om bil. De fleste konkurrentene ble tidlig forbigått.

Brooms Mats Brustad er akkurat nå i gang med innspilling av sesong 5 av Broompraten. Her sammen med prinsesse Märtha Louise. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Skal gi selger og kjøper mest mulig trygghet

Broommarked

Men det største prosjektet som har blitt sparket i gang på disse 10 årene, er uten tvil satsningen på et helt nytt rubrikknettsted: Broommarked. Norges nye markedsplass "åpnet" for et halvt år siden og har fått en god start. Trafikken øker for hver måned som går – og det ligger inne tusenvis av annonser allerede.

Målet er å få på beina et alternativ til dagens aktører på dette området:

Broommarked er et helt nytt rubrikknettsted for kjøp og salg av bil, bobil, caracan og MC. Faksimile: www.broommarked.no

– Vi mener at det er på høy tid at det kommer et nytt alternativ på banen her. Det er unødvendig dyrt å annonsere bruktbiler, og akkurat det er det ingen god grunn til. Man gjør jo all jobb med annonsen selv. Derfor har vi laget en løsning der det ikke koster mer enn 99 kroner for privatpersoner å annonsere hvilken som helst bil. Vi har også med oss over 200 bilforhandlere som har fast avtale med Broommarked - og samarbeider med både politiet og Forbrukerrådet for å skape en tjeneste som skal være trygg for både kjøper- og selger, forteller prosjektleder for Broommarked, Vegard Møller Johnsen.

De fikk en drømmedag som biltestere

Slik kan du vinne bilen

Det er en bil som ligger til salgs på broomarked som nå skal gis bort i forbindelse med 10-årsjubileet.

– Vi har rett og slett kjøpt en bil, som en heldig leser kommer til å ende opp med. Vi har ordnet både garanti og sommer- og vinterdekk, så her er alt klappet og klart, sier prosjektleder for Broommarked, Vegard Møller Johnsen.

Også da Broom gikk på TV, vanket det konkurranser. Men nå er det første gang vi deler ut en bil der vinneren får den til odel og eie.

Bilen som skal gis bort, er dekket med presenning. De som vil være med i konkurransen om å vinne den, må derfor forsøke å finne ut hvilken bil det er, og deretter finne annonsen for denne bilen på Broommarked.

Når man finner annonsen, vil det også være et bilde av bilen der det står et kodeord som skal sendes på SMS. På den måten er man med i trekningen.

Det koster kun det operatøren tar for å sende SMS å være med – og man kan kun sende en SMS per telefon. Flere svar øker ikke sjansen for å vinne. Aldersgrensen for å delta er 16 år.

