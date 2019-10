Det begynte med et 20-talls biler for noen år siden. I dag dukker det opp 200 - 300, når den eksklusive bilforhandleren Autoxo inviterer til driveout.

Her samles rett og slett mange av de dyreste og heftigste gateregistertebilene vi har i landet, for å kjøre i samlet flokk – denne gangen til Strømstad i Sverige.

– Det har vokst helt ut av proporsjoner. Tidligere i år møtte over 350 biler, i dag landet vi på godt over 200, så dette er utvilsomt en suksess, forteller Kristoffer Strømme, Marketing Manager i Autoxo.

Mindre jantelov

Han legger til arrangementer som dette stadig blir en viktigere del av Autoxo sitt satsningsområde.

– Det handler om å skape og dele gode bilopplevelser. Poenget med driveout-en er å vise at det finnes et premiumsportsbil-miljø i Norge, og at det er stort. Tidligere tror jeg mange har holdt de litt eksklusive bilene for seg selv, og kjent litt på janteloven. Det opplever jeg ikke i samme grad nå, sier Kristoffer og supplerer:

– Det er nok mindre jantelov og enda mer lidenskap i dag. Det ser vi både hos alle kundene våre, og ikke minst publikum. Før avreise kommer det mange for å se på bilene, noe som naturligvis er veldig stas.

Selv om bredden blant bilene er stor, er Lamborghini og Ferrari blant merkene som trekker mest oppmerksomhet.

Driveout 2018: Dette er høstens vakreste eventyr

Nøye utvalgt rute

Årets siste driveout bærer av sted til söta bror og Strømstad. Normalt er det en relativt kort tur fra Oslo-området, men med over 200 kjøreglade biler, er det kanskje ikke overraskende at man holder seg unna motorveien.

Celine Evensen fikk æren av å kjøre nye Huracan EVO.

Ruten til Sverige tar rundt fire timer, og er nøye utvalgt.

– Vi bruker litt tid på å finne den optimale ruten, med de beste veiene. I tillegg er det viktig at standarden på veiene er gode, derfor prøvekjører vi alltid ruten i forkant, sier Kristoffer.

Denne gangen bærer det av gårde via Drøbak, Rakkestad og Strømsfoss. Det betyr mange svinger, smale veier og MYE moro bak rattet.

Det får vi i Broom så til de grader bekreftet bak rattet i Jaguar F-Type R.

Porsche, Lamborghini, Ferrari, Maserati... Det aller meste er representert på Autoxo sine driveout-er.

550 hk

Selv under tøff konkurranse fra over 200 andre biler, er faktisk Jaguaren bilen med et av de heftigste lydbildene. I alle fall når det gjelder standard eksosanlegg.

Jaguar F-Type R er akkurat like sinna som den ser ut til...

Med en solid 5-liters V8-er, blir ikke akkurat skyvet puslete heller. 550 hk, nesten 700 Nm og firehjulstrekk, sender bilen til 100 på bare 4,1 sekunder. Det er grisefort, selv om det riktignok er et par andre biler i kolonnen som går «hakket» hvassere.

Men i dag handler det ikke om å komme raskest mulig frem. I stedet er det viktig å nyte synet av den vakreste kolonnekjøringen vi noen gang har sett. I alle fall på Riksvei 124 gjennom Rakkestad.

Test Jaguar F-type R: På ett område er denne råtassen helt overlegen

Mer moro i vente

Her er det alt fra gamle amerikanske muskelbiler, som blåser ut mer eksos enn et kullkraftverk, til eksotiske biler fra Italia.

Miljøpartiet De Grønne har nok ikke størst oppslutning blant folket her i dag...

Å se så mye lidenskap og vakker design på én og samme dag, blir rett og slett i overkant for de aller fleste. Samtidig setter årets siste høst-driveout et verdig punktum på årets «asfalt-sesong» – og heldigvis er det mer moro i vente.

Så fort kong vinter melder sin ankomst, får vi nemlig se mange av de samme bilene på isen! Det er om mulig enda sprøere – og du kan lese mer om det her…

Bli med på årets siste driveout. Her møter vi også Celine Evensen (22) – som fikk prøve drømmebilen, nemlig helt nye Lamborghini Huracan EVO:

