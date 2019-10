– Til sammen 637 PKK/YPG-terrorister er nøytralisert, heter det i en melding på departementets offisielle Twitter-konto.

Tyrkiske regjeringsstyrker og den tyrkiskstøttede FSA-militsen innledet 9. oktober en militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen nordøst i Syria.

Flere titalls sivile er siden drept på begge sider av grensen, sammen med minst 130 FSA-soldater og fire tyrkiske regjeringssoldater, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sikkerhetssone

En hensikt med offensiven er å opprette en såkalt sikkerhetssone langs grensa, der president Recep Tayyip Erdogan håper å kunne bosette millioner av syriske krigsflyktninger som i dag befinner seg i Tyrkia.

Kurderne som har kontrollert området, inngikk i helgen en militær allianse med regimet i Damaskus. Syriske regjeringsstyrker har siden rykket nordover og langt på vei stanset den tyrkiske offensiven, blant annet ved å innta byen Manbij.



Her hadde USA inntil for få dager siden stasjonert soldater som i flere år har vært alliert med YPG i kampen mot IS.

Russland advarer

Russiske styrker er også på plass ved fronten, og Russland har advart Tyrkia og gjort det klart at de ikke vil tillate at tyrkiske og syriske regjeringsstyrker havner i direkte kamp med hverandre.

YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

Amerikansk etterretning anser i likhet med Tyrkia YPG for å være den syriske grenen av PKK og dermed en terrorgruppe, men amerikansk UD fjernet gruppe fra sin terrorliste i 2017.