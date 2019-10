Det franske PSA-konsernet er godt i gang med en skikkelig, elektrisk offensiv. Flere elbiler er på vei, samtidig som en rekke modeller blir ladbare.

En av dem er Peugeot 3008 GT Hybrid4. Og her har vi en modell som virkelig må kunne sies å være skreddersydd for det norske markedet.

Her kommer nemlig Peugeot med en ladbar SUV med firehjulstrekk, god plass, mye utstyr og 4x4 – til under 500.000 kroner.

Nærmere bestemt er prisen de akkurat har gått ut med 492.000 kroner.

59 kilometer på strøm

Bilen har en elektrisk rekkevidde på 59 kilometer. CO2-utslipp er på kun 29 gram/km i henhold til WLTP. Det offisielle forbruk per mil ligger på 0,13 liter/mil. Akkurat det tallet må du som vanlig ta med en stor klype salt. Skal du klare noe slikt, må du ha mye småkjøring og lade hyppig. På lengre turer blir forbruket noe helt annet.

Bensinmotoren yter 200 hestekrefter og i tillegg har den en elektrisk motor foran med 110 hestekrefter og en elektrisk motor bak med 112 hestekrefter. 0-100 km/t går unna på kvikke 5,9 sekunder. Girkassen er for øvrig en 8-trinns automatkasse.

Batteriet har en kapasitet på 13,2 kWt og lades opp på 1 time og 45 minutter, via normal-ladeinntaket på 7,4 kW.

59 kilometer på strøm, det betyr at det kan bli lenge mellom hvert besøk på bensinstasjonen.

– Blir viktig i Norge

Firehjulsdriften er alltid tilgjengelig og skal tilby stor grad av fleksibilitet. Dette sikrer god fremkommelighet, 4x4 også i elektrisk modus, gode ytelser og lavest mulig utslipp. Bakakselen er en avansert multilinkenhet.

– Vi er svært fornøyde med prisen på en av våre mest spennende modeller. Ladbar SUV med firehjulstrekk blir en viktig bil for Peugeot i Norge, sier Rune Hensel som er direktør for Peugeot Norge hos importøren Bertel O. Steen.

Siden lanseringen av 3008 i 2016, har Peugeot solgt over 700.000 biler. Bilen er markedsleder i segmentet i mange land.

Peugeot har satset på særegent interiørdesign de siste årene, slik ser det ut inne i 3008 GT.

Spare strøm til senere

Peugeot har for øvrig utviklet flere kjøreprogrammer på sine ladbare hybrider. Zero Emission betyr at bilen går 100 prosent elektrisk. Sport gir mest mulig effekt, mens Hybrid tilpasser seg sjåførens kjøremønster.

Alle kjøreprogrammer er tilgjengelige i 100 prosent elektrisk kjøring, avhengig av batteristatus I kjøremodus Zero Emission har de ladbare hybridene en toppfart på 135 kilometer i timen.

En egen funksjon kalt e-SAVE gjør det mulig å reservere strøm til bruk senere på turen. Hvis man for eksempel kjører på motorveien, kan man reservere 10 km, 20 km eller hele batteriet, til elektrisk kjøring i bystrøk eller lignende. Dette for å sikre elektrisk rekkevidde der det gir mest gevinst.

Disse bokstavene blir nok å finne på mange av 3008-eksemplarene som skal selges i Norge fremover.

Flere konkurrenter på gang

Den ladbare 3008 går inn i en klasse som akkurat nå er temmelig begrenset, men som kommer til å ta av i nær framtid.

Mitsubishi Outlander PHEV har nærmest eid dette segmentet i mange år og har vært Norges mest solgte ladbare hybrid i seks år på rad. Nå kommer snart en helt ny og ladbar Ford Kuga og melder seg på her, den har riktignok ikke 4x4 i kombinasjon med den ladbare drivlinjen.

Toyota har også akkurat avslørt at deres bestselger RAV4 blir ladbar. I tillegg til dette er flere andre modeller på vei.

