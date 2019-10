Freeski-stjerne Andreas Håtveit vekker oppsikt med uttalelser han kommer med i et intervju med den kristne avisen Dagen.

I intervjuet sier Håtveit at han er bekymret over standarden for ledere i organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK).

– Etter at jeg ble far selv, har jeg blitt mer bevisst på at ledere er forbilder. På leir er lederne ofte de tøffeste og de man ser opp til. Da må vi ikke ha slappe kriterier for hva lederne tror på, sier den tidligere «Mesternes mester»-deltakeren.

– Jesus er superklar

Uttalelsen kommer i forbindelse med et forslag fra KRIKs landsstyre om at samlivsform ikke skal være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir, skriver Fri Flyt.

Håtveit mener folk som er homofile eller lever utenfor samboerskap ikke kan opptre som trenere eller forbilder i kristne sammenhenger.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Tirsdag sa Håtveit til Fri Flyt at han mener intervjuet i Dagen er tatt ut av sammenheng.

– Jeg ville ikke hatt problemer med å sende barna mine på en skicamp med homofile coacher. Men konflikten oppstår når det er en kristen sammenheng. Jesus er superklar på dette i Bibelen. Derfor kan ikke en homofil, eller en som har sex utenfor ekteskap for den saks skyld, være instruktør på en kristen camp. Rett og slett fordi det ikke går overens med Bibelen og kristne verdier, sier han til Fri Flyt.

– Diskriminerende

Leder Ingvild Endestad i Foreningen Fri sier til NRK at hun mener Håtveits uttalelser er diskriminerende.

– Det er en diskriminerende holdning. Men det er dessverre også holdningen til mange religiøse grupper, sier hun.

Styreleder Erlend Haus i KRIK bekrefter overfor VG at organisasjonens landsstyre har sagt at ingen skal ekskluderes fra å være ledere der som følge av sin samlivsform.

Samtidig sier han at Håtveit er velkommen til å mene det han gjør.

– Det er han velkommen til å mene, samtidig som jeg i tråd med styrets vedtak mener dette er noe vi som kristne kan være uenige om. Det mener jeg det skal være rom for i KRIK, sier han.