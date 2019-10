Det melder NBC News.

Felicity Huffman (56), kjent fra TV-serien «Frustrerte fruer», er involvert i skandalen hvor et større antall velstående foreldre sto tiltalt for å ha betalt for å få barna inn på prestisjefylte skoler.

Huffman er den mest profilerte av skuespillerne som er involvert i skandalen. Prestisjetunge universiteter som Yale, Stanford, Georgetown og UCLA er omfattet av skandalen.

To uker fengsel

Velstående foreldre skal ha betalt for å manipulere prøver som brukes som grunnlag for opptak til universitetene. Trenere i ulike idrettsgrener skal også ha blitt bestukket for at studentene skulle komme inn på universitetet via en idrett de ikke drev med.

Huffman er dømt for å ha betalt 15.000 dollar for å forbedre datterens poengsum på prøvene. Datteren skal ikke ha visst noe om svindelen.

Fra og med tirsdag må Huffman sone 14 dager i fengsel rett utenfor San Francisco i California.

I tillegg må hun betale en bot på 30.000 dollar (268.000 kroner), samt gjennomføre 250 timer med samfunnsstraff, melder TV-kanalen.

– Skammer meg

– Jeg var redd. Jeg var dum, og jeg gjorde en stor feil. Jeg skammer meg dypt over det jeg har gjort, sa en tårevåt Huffman før dommen falt, ifølge nyhetsbyrået AP.

En representant for skuespilleren uttaler tirsdag at Huffmann er forberedt på å sone straffen.