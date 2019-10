Fansen som kom inn i ellevte time hylles «som en ekstra spiller på banen»

Romania-Norge 1-1

Norge klarte ikke å sikre seg seieren i Bucuresti som de måtte ha for å ha et realistisk mål om avansement til neste sommers EM via gruppespillet.

Rumenerne, som selv kjemper om det samme avansementet, så lenge ut til å vinne 1-0, men i overtidsminuttene utlignet Alexander Sørloth og sørget for ett poeng til hvert av lagene.

Da stilnet han også, for nesten første gang i oppgjøret, de øredøvende barnesupporterne som Romania hadde fått på plass på gigantanlegget i hovedstaden.

Helt siden det rumenske forbundet i september ble ilagt straff for rasistiske tilrop, bruk av ulovlig bluss og kasting av objekter på banen i sine hjemmekamper mot Spania og Malta, hadde det vært antatt at Norge ville spille det tøffe borteoppgjøret for tomme tribuner.

– Vi spiller i Romania uten tilskuere. Jeg tror det er en fordel for oss. Når Sverige skal til Romania, så har de tilskuerne sine tilbake. Det er ikke lett å spille i Romania med de tilskuerne, sa Joshua King til TV 2 så sent som lørdag kveld etter 1-1-resultatet mot Spania.

Kun få dager før oppgjøret i Bucuresti tirsdag kom imidlertid kontrabeskjeden, og dermed kunne Romania-sjef Cosmin Contra og hans gutter allikevel oppleve støtte fra hjemmefans, selv om den var noe uvant i form av stort sett barnerop.

– Det var som en ekstra spiller på banen

Romanias målscorer i oppgjøret tirsdag, Alexandru Mitrita, hyller støtten fra tribuneplass.

– Stemningen var utrolig. Det var som en ekstra spiller på banen, sier han til TV 2.

Mitrita var forøvrig, som de norske spillerne, en slagen mann i pressesonen etter kampslutt. Utligningen på overtid, som i praksis trolig betyr lite for Norge med tanke på avansement, var nemlig svært dårlig nytt for vertene.

– Vi kaster bort kampen. Det er ikke bra for oss. Vi trengte å vinne for å kunne klare oss med uavgjort mot Spania. Men dette er fotball. Man vinner og man taper, sier han.

Ødegaard: – De føler nok en ganske massiv støtte

Forut for kampen uttalte landslagssjef Lars Lagerbäck at det var merkelig at regelverket til UEFA er slik at ting ble som de ble på tilskuersiden. Dette synspunktet blir også delt av hans største stjerne etter kampslutt.